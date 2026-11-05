O técnico holandês Clarence Seedorf saiu em defesa de Memphis Depay após o empate sem gols do Corinthians com o São Paulo, na Vila Belmiro, nesta quarta-feira, 4, em confronto pela 34ª rodada do Brasileirão. Recuperado de um edema no bíceps femoral da coxa direita, Memphis teve atuação discreta no clássico e viu aumentar o jejum de sete meses sem marcar gols pelo Timão.

“O Memphis precisa de tempo e vamos fazer de tudo para que ele volte mais rápido. Foi um ano que não foi muito normal para ele. Agora, precisa do ritmo também, recuperar a intensidade. Ele vai treinar no dia a dia e vai melhorar com certeza”, disse Seedorf, que antecipou não considerar o jogador reserva:

“Não [é um reserva] e não está treinando em baixa intensidade. É um jogador explosivo, está treinando dentro das características. Voltou faz só quatro dias, vamos começar a trabalhar mais. É importante para nós, vamos tomar cuidado para que não tenha lesões de novo. Por isso, há uma programação diária para que ele volte a ser o Memphis que todos conhecem”, completou.

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Memphis entrou aos 17 minutos do segundo tempo no lugar de Kaio César e permaneceu por 28 minutos em campo. No período, segundo o site Sofascore, não finalizou nenhuma vez ao gol de Rafael, perdeu a bola em nove oportunidades, teve dois domínios malsucedidos e acertou somente três de dez passes que tentou.

Foi a partir de uma perda de bola do camisa 10 que o São Paulo criou a sua melhor chance na partida, aos 30 minutos do segundo tempo. Em contra-ataque, Bobadilla lançou Pedro Lima, que driblou Hugo Souza e finalizou rasteiro para o gol livre, que só foi evitado por um carrinho heroico do lateral Fabrizio Angileri.

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“Foi um ano particular para ele, mas a gente tem de olhar para frente. É claro que eu sei o que significa ser um ídolo do time, a expectativa que vem com isso, como lidar com isso. Estamos conversando, programando certas coisas, porque ele gosta de saber como vamos trabalhar. Minha maneira de me comunicar com ele é muito transparente. Ele está trabalhando bem. Ninguém perde talento. Com certeza ele sentiu bastante essa expectativa de que ele não podia dar mais”, concluiu.

Com o resultado, o Corinthians chegou aos 37 pontos, um a menos que o Internacional, primeiro time fora da zona do rebaixamento. A próxima partida será no dia 18, contra o Botafogo, depois da paralisação de jogos para a Data Fifa.