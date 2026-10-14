O técnico Clarence Seedorf foi apresentado oficialmente pelo Corinthians nesta quarta-feira, 14, no CT Joaquim Grava, em São Paulo. O treinador assinou vínculo até o fim da temporada de 2027 e assume o comando da equipe durante a disputa contra a zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Durante entrevista coletiva, o holandês explicou sua escolha pelo clube.

“Foram vários anos que eu estava falando com a OTB para voltar ao Brasil e trabalhar como treinador. Essa situação é uma grande oportunidade para mim, é um dos maiores clubes do mundo. Isso não passa todo dia pelo seu caminho. Eu não fiquei sem estar no futebol, sempre estive próximo”, iniciou Seedorf em entrevista coletiva.

“Longe de um clube, não queria pegar as coisas que estavam me oferecendo, não acreditava nos projetos. Tive outros papeis como conselheiro e dirigente e analisando jogos em máximo nível nos últimos sete anos de Champions League. Então, essa parte do campo eu acho que vivi 30 anos com os maiores treinadores do mundo, aprendi muito com eles”, complementou.

Qual a postura do treinador diante da fase do time?

Seedorf analisou a pressão enfrentada na parte inferior da tabela e destacou que o momento exige convicção de atletas e comissão técnica para mudar o cenário. Segundo ele, o grupo “já mostrou estar com muita vontade e disponibilidade para trabalhar”.

“Um grupo com muito talento. Agora, com o fato de ter alguns resultados negativos não significa que o clube não tem valor. Há trabalho e seriedade. Tudo pode voltar rapidamente, se Deus quiser. É uma resposta ampla porque é muito difícil falar sobre quem é ou não competente. Eu sei disso. Experiência é uma certa área, tenho muita. Vou tentar trazer isso para ajudar o grupo, que já mostrou estar com muita vontade e disponibilidade para trabalhar. Estão feridos, vamos poder transformar com o trabalho do dia a dia”, declarou Seedorf.

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“[…] Eu não estava aqui antes. Então, aconteceu. Mas eu quero ver para frente. Para mim, tudo o que aconteceu até agora é importante, mas não tanto. É muito mais importante o que vai ter amanhã e o que vamos construir juntos. Não vamos falar sobre coisas que a gente não controla. Esse clube é maior do que todos nós. Daqui a cem anos ainda terá torcedores. Temos que nos concentrar para deixar um legado, profissionalmente tudo que a gente pode para respeitar esse clube. Eu senti que é um leão ferido, os jogadores querem, mas às vezes não podem”, adicionou.



Carregando imagem 4 fotos 01 / 04 Diretor de futebol Marcelo Paz com o técnico Clarence Seedorf (Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O treinador holandês também avaliou as condições de trabalho encontradas no centro de treinamento para a continuidade da temporada.

“É uma situação complicada e complexa. Eu estou aqui porque acredito nos ingredientes que tenho. A estrutura é fantástica e um momento negativo pode virar em dois segundos. Gostaria de convidar todo mundo para conviver com a gente aqui, mas não posso explicar quais ações vamos tomar”, iniciou Seedorf.

Sabemos da dificuldade, vivemos essa dificuldade como jogador. Como treinador sempre peguei momentos ruins dos times. Todas situações complicadas”, finalizou.

Quando será a estreia à beira do campo?

O primeiro jogo oficial sob a liderança do treinador holandês está agendado para a próxima segunda-feira, 19, contra o Vitória, em duelo válido pelo Brasileirão na Neo Química Arena. O Corinthians ocupa a 16ª posição na tabela, com 32 pontos, mesma pontuação do Internacional, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.