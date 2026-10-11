O Corinthians anunciou na manhã deste domingo, 11, o holandês Clarence Seedorf como novo treinador. Após a saída de Fernando Diniz, o técnico assinou com o Timão até o fim de 2027. O ex-jogador de 50 anos não atuava como técnico desde 2019, quando saiu da seleção de Camarões, onde teve rápida passagem de menos de um ano.

Em seu anúncio de chegada ao Corinthians, o ex-meia comemora a chegada ao time paulista e ressalta a responsabilidade de assumir o clube na reta final da temporada. “Assumir esse desafio é uma honra, mas também uma enorme responsabilidade. Estou aqui para dar tudo de mim e construir um time que lute por cada bola, cada minuto, cada vitória”, afirma.

O novo técnico e sua comissão são esperados no Brasil nos próximos dias para iniciar o trabalho no Parque São Jorge. O Corinthians entra em campo neste domingo, 11, para enfrentar o Palmeiras, em clássico pelo Brasileirão, e volta a entrar em campo no dia 19, em confronto direto contra o Vitória na Neo Química Arena. A partida pode marcar a estreia do holandês na equipe.

Diretoria do Corinthians explica contratação de Seedorf

O presidente Omar Stabile explica que a escolha por Seedorf está dentro do perfil de técnicos do Corinthians e demonstra confiança que o novo técnico conseguirá reverter o atual cenário do clube. “É uma alegria enorme poder contar com um profissional do tamanho do Seedorf. Fizemos nossa escolha baseado no perfil de trabalho que imaginamos para o Corinthians e tenho certeza de que ele e sua comissão técnica vão nos ajudar a superar este momento mais delicado no Campeonato Brasileiro”, disse o dirigente.

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Marcelo Paz, diretor executivo do Corinthians, afirmou que Seedorf conhece o futebol brasileiro e definiu o ex-jogador como um “profissional gabaritado”. “Foi um grande trabalho em conjunto para concluir esta negociação. Seedorf é um profissional gabaritado, multicampeão como atleta e que tem uma grande formação acadêmica. Já esteve no futebol brasileiro, algo muito importante para a nossa escolha por ele. Tivemos ótimas conversas e vamos iniciar esta parceria da melhor forma possível”, concluiu.

Carreira de Seedorf como treinador e dirigente

Seedorf não atua como treinador há sete anos. Antes da passagem pela seleção de Camarões, o holandês treinou outras três equipes. A sua estreia foi no Milan, clube onde atuou e é considerado ídolo. A passagem durou um ano e, após fazer uma campanha de meio de tabela com a equipe, foi demitido. Entre julho e dezembro de 2016, assumiu o Shenzhen FC, equipe da segunda divisão da China. Não conquistou o acesso e terminou na nona colocação do torneio.

Sua última passagem como técnico foi no Deportivo La Coruña, da Espanha. Foi contratado pelo clube em fevereiro de 2018 com a missão de evitar o rebaixamento do time à segunda divisão espanhola, mas não conseguiu. Após o fracasso, não teve seu contrato renovado com a equipe.

Para além da atuação como treinador, o pós-carreira de Seedorf também é marcado por duas passagens como dirigente. Em maio de 2025, foi anunciado como consultor esportivo do Esteghlal Football Club, além do cargo no conselho de supervisão da Federação Holandesa de Futebol (KNVB).