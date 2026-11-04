A vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba tirou o Internacional da zona de rebaixamento, pelo menos até o início dos jogos de Brasileirão nesta quarta-feira, 4. Com 38 pontos, o Colorado ultrapassou provisoriamente Corinthians e Grêmio. A rodada também teve triunfo do Mirassol sobre a Chapecoense, por 2 a 1. O resultado levou o time do interior paulista aos 40 pontos e aumentou a pressão sobre os concorrentes que ainda tentam escapar do Z4.

No momento, Corinthians, Grêmio e Internacional estão separados por apenas dois pontos. Vitória, Vasco, Botafogo, Mirassol e Coritiba também seguem envolvidos na disputa. Assim, com poucos jogos pela frente, PLACAR criou o IDT PLACAR (Índice de Dificuldade da Tabela de PLACAR), indicador que estima o grau de dificuldade de cada sequência até o fim do campeonato.

As sequências mais duras

O Coritiba aparece com o calendário mais complicado entre os nove clubes analisados. Com IDT de 1,77, o time paranaense terá pela frente uma sequência que inclui Santos e Bahia, mas o principal obstáculo está nas duas últimas rodadas: Flamengo e Palmeiras. Os dois líderes da competição pesam contra o Coxa.

O Botafogo vem na sequência, com IDT de 1,56. A equipe ainda terá compromissos contra Atlético Mineiro, Corinthians, São Paulo, Bahia e Santos. O duelo com o São Paulo, na casa são-paulina, é o mais difícil da sequência na projeção, seguido pela visita ao Santos. O calendário também reserva dois confrontos diretos com o Timão.

O Grêmio tem IDT de 1,52. A tabela inclui Flamengo e Santos fora de casa, dois dos compromissos mais duros que restam ao clube. O time gaúcho também recebe o Bahia e o Mirassol, além de visitar o Corinthians na penúltima rodada.

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O Mirassol aparece logo atrás, com IDT de 1,49. A equipe enfrenta Atlético Mineiro e Athletico Paranaense em casa e terá dois compromissos exigentes como visitante: Fluminense e Grêmio. A partida no Maracanã é a mais difícil na projeção, enquanto o embate com o time gaúcho pode ser uma decisão pela permanência.

Caminhos mais viáveis?

O Corinthians tem IDT de 1,46. As visitas a São Paulo e Atlético Mineiro pesam, mas sem grandes impactos, em razão da situação de ambos adversários. A equipe, porém, ainda recebe Botafogo e Grêmio, adversários que também estão envolvidos na disputa contra o rebaixamento, antes de fechar o campeonato contra o virtualmente rebaixado Remo, fora de casa.

O Vitória, com IDT de 1,42, recebe Fluminense e Bragantino, visita o Internacional e ainda enfrenta Santos e Vasco. O jogo contra o Inter, no Beira-Rio, e contra o Cruzmaltino, em São Januário, hoje são considerados diretos.

O Vasco tem IDT de 1,40, mas é o clube com mais jogos pela frente: seis, contando a partida adiada contra a Chapecoense. A sequência inclui Athletico Paranaense, Internacional, Bragantino e Atlético Mineira fora de casa, além de Chapecoense, fora, e Vitória, em São Januário. O compromisso contra o Galo é o mais difícil na projeção, enquanto a Chape, rebaixada, pode aliviar o time carioca.

O Internacional, por sua vez, aparece com IDT de 1,35. O Colorado tem a métrica mais baixa entre os que lutam diretamente contra o Z4. O Colotado enfrenta Vasco e Cruzeiro fora de casa, mas recebe Vitória e Bragantino no Beira-Rio.

Como funciona o IDT PLACAR

O Índice de Dificuldade da Tabela de PLACAR foi desenvolvido para comparar o grau de dificuldade dos jogos restantes dos clubes do Brasileião. O indicador não prevê a pontuação final de cada equipe, ele mede a força dos adversários que cada clube ainda terá pela frente.

Para calcular o índice, PLACAR considerou o desempenho dos times como mandantes e visitantes ao longo do campeonato, além dos resultados das últimas 10 rodadas. A partir dos dados de gols marcados e sofridos, foram estimados os gols esperados de cada equipe em cada confronto. Em seguida, a distribuição de Poisson, com análise do rendimento geral e recente, foi utilizada para calcular as probabilidades de vitória, empate e derrota. Essas probabilidades foram convertidas em pontos esperados para o adversário do clube analisado.

O IDT de cada equipe corresponde à média dos pontos esperados de seus adversários nos jogos restantes. Assim, quanto maior o índice, mais difícil é a sequência projetada. Um IDT de 1,77, por exemplo, significa que os adversários do Coritiba têm média projetada de 1,77 ponto por partida nos confrontos restantes.

Ranking do IDT PLACAR

Luta contra o rebaixamento

1º Coritiba — 1,77

2º Botafogo — 1,56

3º Grêmio — 1,52

4º Mirassol — 1,49

5º Corinthians — 1,46

6º Vitória — 1,42

7º Vasco — 1,40

8º Internacional — 1,35

Quanto maior o IDT, maior a dificuldade estimada dos jogos restantes.