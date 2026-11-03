O técnico Clarence Seedorf declarou nesta terça-feira, 3, em entrevista coletiva concedida no CT Joaquim Grava, que a situação relativa à homologação de sua licença de treinador “está resolvida”.

Apesar da recusa inicial da Conmebol em reconhecer o certificado Uefa Pro devido à exigência de três anos de experiência prévia no comando de equipes profissionais, o treinador do Corinthians demonstrou confiança na documentação complementar encaminhada pelo clube à entidade sul-americana.

“A última informação é de que está tudo resolvido. Minha licença é válida, é a Uefa pró. O resto está com o clube, com gente muito competente. Não vai ter problema nenhum”, afirmou o comandante holandês.

Para preencher a exigência regulamentar, já que Seedorf contabiliza cerca de dois anos e dois meses à beira do gramado, o Corinthians reuniu comprovações que incluem uma declaração do Milan, um documento da seleção de Camarões e uma carta da Federação Holandesa de Futebol detalhando sua atuação no Conselho de Supervisão da entidade.

Com o recurso em andamento e a autorização provisória mantida pela CBF, o técnico estará no banco de reservas para dirigir a equipe nesta quarta, 4, na Vila Belmiro.

Além dos desdobramentos burocráticos, a entrevista coletiva foi marcada por momentos de tensão entre a comissão técnica e os profissionais da imprensa.

Acompanhado no palco pelos atacantes Memphis Depay e Yuri Alberto, Seedorf expressou forte incômodo com questionamentos voltados ao histórico recente do clube e aos bastidores institucionais, exigindo que as perguntas fossem restritas à preparação para a partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador chegou a interromper uma resposta de Memphis para rebater um jornalista

“Já falei semana passada, espero que vocês aprendam. Estamos nos preparando para uma partida de amanhã. Se querem perguntar pelo passado, perguntem no final da temporada. Vamos falar sobre o jogo de amanhã. Tem muita pergunta sobre o jogo que dá para fazer a eles”, disse.

O Corinthians ocupa a 17ª colocação da Série A e busca a vitória no clássico paulista para tentar deixar a zona de rebaixamento.