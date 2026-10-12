O Corinthians definiu a programação oficial para o início dos trabalhos do técnico Clarence Seedorf. O holandês desembarca em São Paulo na manhã desta quarta-feira, 14, e seguirá direto para o CT Joaquim Grava para liderar sua primeira atividade com o elenco alvinegro.

De acordo com a programação estabelecida pela diretoria alvinegra, a rotina do novo comandante contará com treinamentos divididos em dois períodos, com atividades marcadas para a manhã e a tarde. Entre as sessões, às 13h, Seedorf concederá entrevista coletiva de apresentação na sala de imprensa do centro de treinamento.

Antes de desembarcar no Brasil, o treinador enviou uma mensagem direta aos torcedores:

“Fala, Fiel, estou muito feliz com a oportunidade de comandar um clube tão grande quanto o Corinthians. Eu me lembro muito bem da paixão de vocês nas arquibancadas e tenho certeza que vão precisar desse apoio pro resto do campeonato. Esses próximos jogos com muito trabalho vão fazer o melhor pelo Corinthians”, afirmou Seedorf em vídeo publicado nas redes sociais do clube.

Quem faz parte da nova comissão técnica alvinegra?

Para a composição de sua comissão técnica, Seedorf terá o espanhol Pablo López Vidal como auxiliar direto. Já o profissional Léo Porto, que já fazia parte da estrutura permanente do clube paulista, seguirá exercendo a função de auxiliar técnico da equipe principal.

O setor de preparação física ficará sob a responsabilidade de Reverson Pimentel, chefe do departamento de performance do clube, encarregado de coordenar as atividades dos atletas nesta reta final de temporada.