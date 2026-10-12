Com as vitórias de Flamengo e Palmeiras, além de resultados ruins para as equipes que brigam na parte debaixo da tabela, as partidas do último domingo, 11, mexeram com as probabilidades de título e rebaixamento do Brasileirão. O Corinthians, que não vence a oito partidas, aumentou as suas chances de cair.

Chances de título

Com a vitória magra contra o Fluminense, o Flamengo se manteve na liderança do Brasileirão, com um ponto de vantagem contra o Palmeiras. Mesmo sem mudanças na diferença de pontos, o Rubro-Negro chegou a 69% de chance de ser campeão (antes era 63,8%).

Na segunda colocação, a goleada por 4 a 1 contra o Corinthians, manteve o Palmeiras na cola do Fla. Mesmo assim, o Verdão viu a probabilidade de título cair, de 34,7% para 30,8%.

Flamengo – 69%

– 69% Palmeiras – 30,8%

– 30,8% Athletico – 0,14%

– 0,14% Cruzeiro – 0,045%

– 0,045% Fluminense – 0,042%

– 0,042% Bahia – 0,003%

Chances de rebaixamento

Depois de ser goleado no Nubank Parque e ocupando a 16ª colocação da tabela, o Corinthians chegou a 41,1% de chance de cair. A dupla Grenal, que empatou na Arena do Grêmio, ocupa a zona da degola. Enquanto o Internacional tem 48,1% de probabilidade de ser rebaixado, o Tricolor Gaúcho tem 63,8%.

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