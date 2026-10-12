Com as vitórias de Flamengo e Palmeiras, além de resultados ruins para as equipes que brigam na parte debaixo da tabela, as partidas do último domingo, 11, mexeram com as probabilidades de título e rebaixamento do Brasileirão. O Corinthians, que não vence a oito partidas, aumentou as suas chances de cair.
Chances de título
Com a vitória magra contra o Fluminense, o Flamengo se manteve na liderança do Brasileirão, com um ponto de vantagem contra o Palmeiras. Mesmo sem mudanças na diferença de pontos, o Rubro-Negro chegou a 69% de chance de ser campeão (antes era 63,8%).
Na segunda colocação, a goleada por 4 a 1 contra o Corinthians, manteve o Palmeiras na cola do Fla. Mesmo assim, o Verdão viu a probabilidade de título cair, de 34,7% para 30,8%.
- Flamengo – 69%
- Palmeiras – 30,8%
- Athletico – 0,14%
- Cruzeiro – 0,045%
- Fluminense – 0,042%
- Bahia – 0,003%
Chances de rebaixamento
Depois de ser goleado no Nubank Parque e ocupando a 16ª colocação da tabela, o Corinthians chegou a 41,1% de chance de cair. A dupla Grenal, que empatou na Arena do Grêmio, ocupa a zona da degola. Enquanto o Internacional tem 48,1% de probabilidade de ser rebaixado, o Tricolor Gaúcho tem 63,8%.
- Chapecoense – 99,75%
- Remo – 97,7%
- Grêmio – 63,8%
- Inter – 48,1%
- Corinthians – 41,1%
- Mirassol – 24%
- Vasco – 8,3%
- Vitória – 6,6%
- Botafogo – 6,4%
- Bragantino – 2,2%
- Coritiba – 1,3%
- São Paulo – 0,89%
- Santos – 0,024%