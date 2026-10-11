O Palmeiras se impôs no clássico paulista e goleou o Corinthians por 4 a 1 na tarde deste domingo, 11, no Nubank Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Verdão chega a 63 pontos na vice-liderança, restando oito jogos para o fim da competição. Do outro lado, o Timão amarga a oitava derrota seguida no torneio e segue estacionado nos 32 pontos, na 16ª colocação, flertando perigosamente com a zona de rebaixamento.

Domínio alviverde desde o início

Sob o comando do interino William Batista — enquanto aguarda a chegada do recém-contratado Clarence Seedorf —, o Corinthians viu o rival tomar as rédeas da partida desde o apito inicial.

O Palmeiras, que terminou o jogo com 22 finalizações contra 11 do adversário e 55% de posse de bola, abriu o placar aos 16 minutos. Lucas Evangelista bateu escanteio curto, recebeu de volta e cruzou para Alexander Barboza mandar no ângulo de Hugo Souza.

A pressão continuou e, aos 46 minutos, Vitor Roque acionou Jhon Arias, que ajeitou para Agustin Giay bater colocado e ampliar a vantagem antes do intervalo.

Gol contra e goleada consolidada

Se a situação já era difícil para os visitantes, o segundo tempo começou de forma desastrosa. Logo no primeiro minuto, Piquerez cruzou da esquerda e Matheus Bidu, ao tentar recuar de cabeça para o goleiro Hugo Souza, mandou contra a própria rede.

O baque foi sentido e o Palmeiras não perdoou os erros de posicionamento do rival. Aos 51 minutos, Arias finalizou cruzado, Hugo Souza defendeu, mas Giay apareceu na segunda trave para desviar de carrinho no rebote e marcar o quarto gol palmeirense, o seu segundo no jogo.

Pênalti defendido e desconto no fim

Mesmo com a ampla desvantagem, o Corinthians encontrou um momento de respiro graças ao goleiro. Aos 34 minutos, Paulinho, que havia acabado de entrar no lugar de Ramon Sosa, sofreu pênalti de Raniele. O próprio camisa 10 foi para a cobrança, mas bateu fraco no cantinho direito e viu Hugo Souza defender sem dar rebote, registrando a 15ª penalidade defendida por ele pelo clube.

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Já nos acréscimos, aos 45 minutos, Vitinho cobrou escanteio e Gustavo Henrique subiu sozinho para marcar o gol de honra dos visitantes de cabeça.

O clássico também foi marcado por cartões que geram desfalques: Giay e Gustavo Gómez, pelo Palmeiras, e Memphis Depay, pelo Corinthians, receberam amarelo, estavam pendurados e desfalcam suas equipes na próxima rodada.

O Palmeiras muda o foco para a Copa Libertadores, onde enfrenta o Fluminense na quarta-feira, 14, pelo jogo de ida da semifinal. Pelo Brasileirão, o Verdão volta a campo no sábado, 17, quando visita o Athletico-PR. Já o Corinthians tenta juntar os cacos e buscar a recuperação na segunda-feira, 19, recebendo o Vitória em confronto direto na parte de baixo da tabela.