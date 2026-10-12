O zagueiro Gabriel Paulista fez um forte desabafo na zona mista após a derrota do Corinthians por 4 a 1 diante do Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. O defensor se emocionou, criticou a cúpula alvinegra por não “proteger os jogadores” e revelou atrasos salariais.

Ao avaliar o cenário de pressão sobre o elenco, o atleta comparou a vivência no Parque São Jorge com passagens anteriores por outras equipes da carreira.

“Em todos os clubes que passei por esta situação, a diretoria sempre protegeu os atletas, dava a vida para proteger nós, jogadores. Aqui no Corinthians eu não vejo nenhuma proteção. Quem dá a cara e a vida somos nós, os jogadores”, afirmou o zagueiro na zona mista.

Além da falta de respaldo público perante as cobranças externas, o jogador relatou os impactos dos problemas financeiros na rotina do centro de treinamento e entre os funcionários.

“Eu consigo me manter durante um tempo, mas tem jogador que não consegue. Eu ganhava pouco no meu início. Se eu passasse por uma situação como essa, minha família talvez passasse fome. Ontem falei com alguns (jogadores), disse que se eles estiverem precisando de alguma ajuda, eu estaria à disposição”, afirmou

“Não adianta ficar falando que é por causa de salário, de a diretoria não proteger do jeito que tem que proteger os jogadores. A gente cansa de chegar aqui e proteger o clube. O Corinthians a gente vai proteger sempre, mas alguns profissionais estamos cansados de proteger”, continuou.

“Eu abri mão de muitas coisas para viver um sonho e agora estou vivendo um pesadelo”

“Se alguém da diretoria quiser falar comigo e falar que disse besteira, eu volto e falo de novo. A gente precisa de proteção. Precisa que pague o salário, que deixe funcionário com salário pago. P****, que vergonha, cara. Chegar aqui e falar que um atleta tem que ajudar o outro. Isso é uma vergonha para o clube que é o Corinthians.

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Ao comentar sobre o momento do clube, que está uma posição acima da zona de rebaixamento e perdeu os últimos oito jogos do Brasileirão, o defensor se emocionou: “Sofro muito, de verdade. Não é dinheiro cara, é amor pelo Corinthians. Muitas vezes eu tento dar meu melhor em campo, e às vezes não sai, as coisas de fora estão afetando demais. Da diretoria, da presidência, está afetando muito os jogadores”.

“Eu tento passar pra eles (jogadores) que a gente tem que focar só no futebol. Tudo isso vai passar. Espero que o Corinthians possa acertar tudo. Isso vai mudar”, concluiu Gabriel Paulista, em seu desabafo.