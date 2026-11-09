O lateral-esquerdo Joaquín Piquerez se apresentou à seleção uruguaia nesta segunda-feira, 9. A apresentação ocorreu logo após o atleta participar da classificação do Palmeiras à final da Copa do Brasil contra o Vasco na tarde de domingo.

Quais são os compromissos de Piquerez na Data Fifa?

O jogador desembarcou para iniciar os trabalhos sob o comando do técnico Diego Forlán visando os dois amistosos internacionais marcados para a Data Fifa de novembro.

A equipe uruguaia entra em campo no dia 13 contra a seleção argentina, em Buenos Aires, e depois enfrenta a seleção da República Dominicana no dia 17, em Maldonado.

Como a logística afeta a partida pelo Brasileirão?

A proximidade entre a segunda partida internacional e o calendário nacional acendeu o sinal de alerta no clube paulista. O Palmeiras enfrenta o Cruzeiro no dia 18 de novembro, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, em confronto válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com menos de 24 horas de intervalo entre o amistoso no Uruguai e o compromisso em Belo Horizonte, a diretoria alviverde abriu negociações nos bastidores para solicitar a liberação antecipada de Piquerez logo após a partida contra a seleção argentina, garantindo o retorno em tempo para atuar no confronto pelo torneio nacional. A informação foi publicada inicialmente pelo portal ge.

O duelo contra o Cruzeiro tem caráter decisivo para o Palmeiras. O clube ainda tem chances de título do Brasileirão e está a três pontos do Flamengo, atual líder com 76 pontos. As equipes ainda se enfrentam no torneio e o objetivo da equipe de Abel Ferreira é se manter na briga pelo título da competição.