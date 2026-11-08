A primeira e a útima cobrança de pênaltis do Vasco pararam nas mãos de Carlos Miguel, no jogo que colocou o Palmeiras na final da Copa do Brasil de 2026.

A emoção e a segurança do goleirão de 2,04 metros de altura não é novidade nesta temporada. Desde as quartas de final da Libertadores contra a LDU, em 16 de setembro, ele se mostrou decisivo na frente da marca de cal. Naquela oportunidade, defendeu dois pênaltis, batidos por Lucas Rodríguez e Luis Segovia.

Ainda pelo mesmo torneio, brilhou na quarta cobrança do Fluminense, realizada por Nonato — o que possibilitou Marlon Freitas fechar a série e colocar o Verdão na decisão do torneio continental.

Contra o Vasco, as vítimas foram Lescano e Andrés Gómez, com direito à catimba para cima do colombiano.

Sendo assim, somando as três disputas, Carlos Miguel simplesmente defendeu cinco dos 15 pênaltis cobrados contra ele. Isso, depois de enfrentar alguma críticas ao longo do ano — que, aparentemente, ficaram no passado.

Um verdadeiro especialista, que pode dar mais confiança à equipe contra o Estudiantes, em 28 de novembro, e contra o Grêmio, em 6 de dezembro.