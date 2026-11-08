O Palmeiras entra em campo na tarde deste domingo, 8, às 17h, em São Januário, para selar sua vaga na decisão da Copa do Brasil diante do Vasco. Após o triunfo por 1 a 0 na partida de ida, a equipe alviverde joga pelo empate no Rio de Janeiro para garantir presença na 17ª final sob a liderança de Abel Ferreira. O confronto marca uma semana histórica para o comandante português, que completou seis anos à frente da Academia de Futebol – consolidando a passagem mais duradoura da história do clube e uma das cinco maiores do futebol brasileiro – e superou uma marca expressiva no banco de reservas.
Segundo no ranking histórico e hegemonia em mata-matas
Com 245 triunfos em 415 exibições oficiais, Abel ultrapassou Vanderlei Luxemburgo (244 vitórias) e assumiu de forma isolada o posto de segundo técnico que mais venceu jogos na história da agremiação alviverde. O ranking é liderado por Oswaldo Brandão, histórico comandante palmeirense que soma 327 resultados positivos em 562 partidas.
Maior vencedor da história do clube com 11 taças levantadas, o português também ampliou sua vantagem como o treinador com mais disputas de título pelo Alviverde, deixando para trás Luiz Felipe Scolari, que chegou a dez decisões somando suas passagens. Em um recorte de 77 confrontos eliminatórios disputados sob a sua gestão, Abel ostenta 55 classificações ou títulos, quatro empates e 18 eliminações ou vices – retrospecto que já o credenciou para a final da Conmebol Libertadores deste ano contra o Estudiantes, agendada para 28 de novembro.
Quebra de tabu no torneio e novidades no elenco
Apesar da consistência nas demais competições, a Copa do Brasil virou uma pendência recente na trajetória do treinador. Campeão da edição de 2020, o Palmeiras não conseguiu retornar à decisão nacional desde então, acumulando eliminações para o CRB na terceira fase em 2021, para o São Paulo em 2022 e 2023, diante do Flamengo em 2024 e contra o Corinthians em 2025.
Para alcançar a classificação em São Januário e romper o jejum no torneio, a comissão técnica conta com o retorno do atacante Ramón Sosa, recuperado de lesão muscular na coxa direita e novamente relacionado. As ausências ficam por conta do atacante Paulinho, em tratamento de trauma na perna, e do lateral Jefté, que passou por intervenção cirúrgica no joelho e cumpre suspensão preventiva por doping.