O Palmeiras oficializou na tarde desta sexta-feira, 6, o desligamento da técnica Rosana Augusto do comando da equipe principal feminina de futebol. De acordo com nota publicada pelo departamento de comunicação do clube, a rescisão do contrato ocorreu em comum acordo entre as partes. A profissional encerra uma passagem vitoriosa iniciada em outubro de 2025, período no qual conquistou quatro troféus à frente das Palestrinas.
Retrospecto expressivo e conquistas em série
Durante os treze meses em que comandou o time alviverde, Rosana acumulou números consistentes. Foram 46 partidas disputadas, com 26 vitórias, 15 empates e apenas cinco derrotas, atingindo um aproveitamento de 67,4% dos pontos disputados.
Sob a gestão da treinadora, a equipe empilhou conquistas de peso estadual e nacional em duas temporadas. Em 2025, o clube faturou a Copa do Brasil Feminina e o Campeonato Paulista. Já em 2026, a comandante ampliou a galeria de troféus com os títulos da Supercopa do Brasil e da Brasil Ladies Cup.
Transição e próximos passos
Em comunicado oficial, a diretoria do Palmeiras agradeceu “à profissional pelos serviços prestados e lhe deseja sucesso na sequência de sua carreira”. O departamento de futebol feminino palmeirense trabalha agora no mapeamento do mercado para definir quem assumirá o comando técnico do elenco na sequência das competições da temporada.