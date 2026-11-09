O coordenador-geral das categorias de base do Palmeiras, João Paulo Sampaio, explicou os bastidores do trabalho que transformou o departamento do clube em referência esportiva e financeira. Em entrevista ao programa Esportes S/A, da CNN, o dirigente revelou que a reformulação iniciada durante a gestão de Paulo Nobre, em 2015, priorizou o trabalho de campo e a captação de novos talentos.

“A primeira coisa é o cartão de visita. O nosso é o campo. O campo é captação, que vai trazer bons jogadores e bons treinadores. Isso faz diferença. Antes, tinha muita gente fora do campo do Palmeiras, na parte estrutural, social e administrativa. Mas a gente só tinha dois captadores e quatro treinadores. Então, diminuímos algumas áreas e aumentamos isso para o campo”, afirmou JP Sampaio.

Além da readequação de pessoal, o departamento promoveu treinos em campos de terra e defendeu a liberdade para a tomada de decisões dos garotos sem amarras táticas precoces. A iniciativa visou proporcionar aos jovens um ambiente diferente do treino convencional.

“O campo tem que ser ruim. É o dia dele ter autonomia, não é o dia do treinador mandar nele. No nosso campo de terra tem uma placa bem clara: ‘Proibido treinadores, somente formadores. É um espaço de liberdade, improviso e autonomia’. Quando cuidamos do nosso jardim, as borboletas virão”, destacou.

Qual o retorno financeiro obtido pelo clube?

A reorganização esportiva gerou retornos financeiros expressivos. De acordo com informações reveladas pelo dirigente à CNN, o clube arrecadou cerca de R$ 2,8 bilhões desde 2015 com vendas de atletas formados na base, fatias econômicas futuras e mecanismos de solidariedade da Fifa, perante um investimento total estimado em R$ 500 milhões no mesmo período. A equipe paulista mantém direitos sobre 182 atletas no mercado global.

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“A gente fala que tem uma poupança. São 182 jogadores ao redor do mundo que a gente tem percentual. Às vezes, você olha assim: o Ceará acabou de vender um atacante, o Júlio, que a gente mandou para lá porque sabia que não ia ter espaço e a gente tinha 40%. O Fortaleza vendeu um zagueiro para o Olympiacos que a gente tinha 35%”, comentou.

Como ocorreu a vinda de Estêvão e o debate sobre regras?

Durante a entrevista, JP Sampaio relembrou a chegada do atacante Estêvão, contratado após o Cruzeiro perder a condição de clube formador na época. O coordenador afirmou ter procurado a direção celeste para oferecer a manutenção de 20% a 30% dos direitos do jogador, proposta recusada pelos mineiros.

“O Cruzeiro perdeu o certificado de clube formador. Aí ficou desprotegido. Nisso, três ou quatro propostas grandes foram feitas para o Estêvão. O pai falou: ‘Não. Eu quero ir para o Palmeiras’. Eu liguei para o presidente da época, para o diretor da época, e falei: ‘Vocês vão perder o atleta, eu vou deixar uma porcentagem de 20% a 30% para vocês’. Eles falaram que não queriam”, relembrou.

Por fim, o profissional defendeu a imposição de regras para garantir espaço a jovens talentos.

“Temos que ter regras de ter quatro ou cinco meninos entre os 23 relacionados para o jogo. Tem que ter 20% dos minutos do campeonato todo de meninos da base”, analisou JP Sampaio em entrevista à CNN.