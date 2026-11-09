O avanço do Palmeiras à final da Copa do Brasil alterou a zona de classificação do Campeonato Brasileiro de 2026. Como a equipe paulista figura entre as primeiras colocadas, a vaga do torneio mata-mata abre espaço para o G-6 no Brasileirão, beneficiando diretamente o Cruzeiro na busca pela classificação para a Copa Libertadores.

Com a redistribuição da vaga da Copa do Brasil via pontos corridos, o sexto colocado do Brasileirão ganha vaga na competição continental. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Cruzeiro atingiu 100% de probabilidade matemática de disputar a competição continental, mesmo que siga com os atuais 60 pontos no Brasileirão.

Apesar da presença assegurada na Libertadores pelo novo panorama do G-6, o clube celeste ainda tem objetivos nas rodadas finais do campeonato nacional. A meta do time é permanecer entre os primeiros colocados para garantir uma vaga direta na fase de grupos, evitando as fases preliminares.