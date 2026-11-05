O técnico Clarence Seedorf evitou fazer coro às críticas sobre as condições do gramado da Vila Belmiro após o empate sem gols contra o São Paulo nesta quarta-feira, 4, em confronto válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

“O gramado estava bastante verde, tinha muito verde (risos). Foi mais a chuva que criou essa condição, mas o gramado não estava tão mal. Era suficientemente boa para fazer um jogo normal, mas não parou de chover e fica mais difícil. No lado esquerdo, tinha muitas poças”, analisou.

Durante a entrevista, Seedorf ainda adotou tom pacificador ao analisar a expulsão do atacante Yuri Alberto, desconsiderando qualquer intenção maldosa do jogador.

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O comandante alvinegro reforçou a confiança no futebol do centroavante, valorizando sua entrega tática para a equipe e projetando o período de suspensão automática como uma oportunidade de aprimoramento técnico

“O Yuri trabalha muito com o time e não é só ele que tem que fazer gol. Agora, sobre o cartão vermelho, vamos poder trabalhar um pouco mais com ele para que encontre essa tranquilidade com o gol. Eu não estou muito preocupado. Infelizmente, ele escorregou, não foi um entrada diretamente. Ele pegou bola e depois pegou o jogador. Mas não estou aqui para discutir a arbitragem”, explicou.

O camisa 9 do Timão recebeu o cartão vermelho depois de uma entrada violenta no atacante Ferreira, do São Paulo. Inicialmente, o árbitro Raphael Claus o advertiu com um cartão amarelo, mas mudou o rigor da punição depois de revisão no monitor do VAR.

Com o resultado, o Corinthians chegou aos 37 pontos, um a menos que o Internacional, primeiro time fora da zona do rebaixamento. A próxima partida será no próximo dia 18, contra o Botafogo, depois da paralisação de jogos para a Data Fifa.