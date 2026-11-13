O diretor esportivo do Flamengo, José Boto, ainda não tem futuro definido no Flamengo. Segundo Raisa Simplicio, comentarista do programa PLACAR Aberto, as partes esperam o fim do Campeonato Brasileiro para discutir uma renovação de contrato.

Caso Boto nao fique no Rubro-Negro para 2027, um dos principais nomes que agradam o presidente Luiz Eduardo Baptista (BAP), é o de Alessandro Brito, ex-Botafogo e atualmente chefe de scout de mercado sul-americano no Crystal Palace, da Inglaterra.

Brito foi contratado por Textor no início da era SAF no Glorioso, em fevereiro de 2022, e deixou o clube em quatro anos depois, em maio deste ano. O diretor começou como Head Scout e ajudou a montar o elenco campeão do Brasileiro e Libertadores, em 2024. A partir de 2025, ele assumiu como diretor de gestão esportiva.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, 18, contra o Athletico-PR, às 20h30 (de Brasília). O clube disputa o Brasileirão ponto a ponto contra o Palmeiras, que enfrenta o Cruzeiro na mesma rodada.