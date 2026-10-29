O Fluminense encerrou sua sequência negativa no Brasileiro Série A com emoção até o último minuto. Na noite desta quarta-feira, 28, no Maracanã, o Tricolor superou o Internacional por 2 a 1, de virada, em duelo válido pela 33ª rodada.
Após sair atrás no placar logo no início da etapa final, os donos da casa, que vinham de três derrotas seguidas na competição, dominaram a posse de bola, empataram com Hércules e garantiram a vitória aos 52 minutos do segundo tempo com Luciano Acosta.
O resultado mantém os cariocas na quinta colocação da tabela, com 54 pontos. Já o Inter, com 35 , é o 16º, primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas pode ser ultrapassado pelo rival Grêmio e pelo Corinthians no complemento da rodada.
Domínio da posse e placar zerado
Com 76% de posse de bola ao longo da partida, o Fluminense tomou a iniciativa desde os primeiros minutos. A equipe girava a bola no campo de ataque enquanto o Internacional, armado no 3-4-2-1 pelo técnico Eduardo Baptista, se fechava na defesa e buscava explorar os espaços. Aos 23 minutos, Agustín Canobbio dominou pela esquerda da área, bateu de canhota e exigiu a primeira grande intervenção do goleiro Kauan. O Colorado tentava responder em estocadas rápidas, assustando em uma finalização de Alexandro Bernabéi de fora da área aos 42, que foi para fora, e em um chute colocado de Matheus Bahia nos acréscimos, defendido por Fábio.
Gol relâmpago e brilho dos goleiros
A volta do intervalo trouxe um cenário desafiador para os mandantes. Logo no primeiro minuto, Matheus Bahia escapou em velocidade pela esquerda e serviu Alan Patrick dentro da área. O meia bateu cruzado de canhota e abriu o placar para o Internacional. Em desvantagem, o Fluminense se lançou ao ataque, mas esbarrava na forte marcação gaúcha e via seu goleiro trabalhar nos contra-ataques. Fábio foi fundamental para manter o time vivo ao fazer defesas importantes em finalizações de Vitinho, aos 27, e Bruno Gomes, aos 28 minutos.
Pressão recompensada nos acréscimos
A insistência tricolor começou a dar resultado aos 33 minutos. Hércules pegou a sobra de fora da área e acertou um belo chute cruzado da direita para empatar o confronto. O jogo ganhou contornos dramáticos na reta final, com as duas equipes buscando o ataque. Aos 40, Fábio brilhou novamente ao espalmar um perigoso chute cruzado de Matheus Bahia. Quando o empate parecia definido, a estrela de Luciano Acosta, que havia entrado na vaga de Ganso aos 13 minutos, brilhou. Aos 52, Guga recebeu pela direita e bateu cruzado, Rodrigo Castillo desviou, Kauan defendeu e, no rebote, Acosta mandou para as redes, selando a virada.
Com o triunfo, o Fluminense chega a 54 pontos e segue na 5ª colocação, somando agora duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos da competição. Já o Internacional permanece no 16º lugar com 35 pontos, com um retrospecto recente de duas vitórias, um empate e duas derrotas.
O Tricolor volta a campo na próxima sexta-feira, 6, contra o Vitória, fora de casa. O Colorado buscará a recuperação na terça-feira, 3, quando recebe o Coritiba. Ambos os compromissos são válidos pelo Brasileirão.