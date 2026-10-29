O Fluminense encerrou sua sequência negativa no Brasileiro Série A com emoção até o último minuto. Na noite desta quarta-feira, 28, no Maracanã, o Tricolor superou o Internacional por 2 a 1, de virada, em duelo válido pela 33ª rodada.

Após sair atrás no placar logo no início da etapa final, os donos da casa, que vinham de três derrotas seguidas na competição, dominaram a posse de bola, empataram com Hércules e garantiram a vitória aos 52 minutos do segundo tempo com Luciano Acosta.

O resultado mantém os cariocas na quinta colocação da tabela, com 54 pontos. Já o Inter, com 35 , é o 16º, primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas pode ser ultrapassado pelo rival Grêmio e pelo Corinthians no complemento da rodada.

Brasileiro Série A - 2026 Classificação Classificação # Times PG J V E D GP GC SG % Últimos Jogos 1 Flamengo 70 32 21 7 4 64 27 37 73 % ✓ − ✓ ✓ ✓ 2 Palmeiras 70 33 20 10 3 56 22 34 71 % ✓ ✓ ✓ ✓ − 3 Cruzeiro 54 32 16 6 10 51 46 5 56 % ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ 4 Athletico-PR 54 32 15 9 8 50 38 12 56 % ✓ − ✓ ✕ − 5 Fluminense 54 33 15 9 9 52 42 10 55 % ✓ ✕ ✕ ✕ ✓ 6 Bahia 51 33 13 12 8 47 42 5 52 % ✕ ✕ ✓ ✕ − 7 Atlético-MG 50 32 14 8 10 44 38 6 52 % ✓ − ✓ ✓ ✕ 8 Santos 47 33 12 11 10 49 47 2 47 % − ✕ ✓ − − 9 RB Bragantino 44 33 12 8 13 42 38 4 44 % − ✓ − ✕ ✓ 10 São Paulo 44 33 12 8 13 39 38 1 44 % ✕ ✕ ✓ ✓ − 11 Botafogo 39 33 10 9 14 44 52 -8 39 % ✕ ✕ − ✓ ✕ 12 Coritiba 39 32 10 9 13 38 50 -12 41 % ✕ ✕ − ✕ ✕ 13 Vasco 38 31 10 8 13 39 45 -6 41 % ✓ ✓ − ✕ ✓ 14 Vitória 38 32 10 8 14 35 46 -11 40 % ✕ ✓ ✕ − − 15 Mirassol 37 32 9 10 13 37 45 -8 39 % ✓ − ✕ ✓ − 16 Internacional 35 33 8 11 14 37 42 -5 35 % ✓ − ✕ ✓ ✕ 17 Grêmio 34 32 8 10 14 35 44 -9 35 % − − − ✕ ✓ 18 Corinthians 33 32 8 9 15 34 42 -8 34 % ✕ ✕ ✕ − ✕ 19 Remo 29 33 6 11 16 35 50 -15 29 % ✕ − − − ✕ 20 Chapecoense 21 32 4 9 19 32 66 -34 22 % ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ Simular os jogos que faltam →

Domínio da posse e placar zerado

Com 76% de posse de bola ao longo da partida, o Fluminense tomou a iniciativa desde os primeiros minutos. A equipe girava a bola no campo de ataque enquanto o Internacional, armado no 3-4-2-1 pelo técnico Eduardo Baptista, se fechava na defesa e buscava explorar os espaços. Aos 23 minutos, Agustín Canobbio dominou pela esquerda da área, bateu de canhota e exigiu a primeira grande intervenção do goleiro Kauan. O Colorado tentava responder em estocadas rápidas, assustando em uma finalização de Alexandro Bernabéi de fora da área aos 42, que foi para fora, e em um chute colocado de Matheus Bahia nos acréscimos, defendido por Fábio.

Gol relâmpago e brilho dos goleiros

A volta do intervalo trouxe um cenário desafiador para os mandantes. Logo no primeiro minuto, Matheus Bahia escapou em velocidade pela esquerda e serviu Alan Patrick dentro da área. O meia bateu cruzado de canhota e abriu o placar para o Internacional. Em desvantagem, o Fluminense se lançou ao ataque, mas esbarrava na forte marcação gaúcha e via seu goleiro trabalhar nos contra-ataques. Fábio foi fundamental para manter o time vivo ao fazer defesas importantes em finalizações de Vitinho, aos 27, e Bruno Gomes, aos 28 minutos.

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Pressão recompensada nos acréscimos

A insistência tricolor começou a dar resultado aos 33 minutos. Hércules pegou a sobra de fora da área e acertou um belo chute cruzado da direita para empatar o confronto. O jogo ganhou contornos dramáticos na reta final, com as duas equipes buscando o ataque. Aos 40, Fábio brilhou novamente ao espalmar um perigoso chute cruzado de Matheus Bahia. Quando o empate parecia definido, a estrela de Luciano Acosta, que havia entrado na vaga de Ganso aos 13 minutos, brilhou. Aos 52, Guga recebeu pela direita e bateu cruzado, Rodrigo Castillo desviou, Kauan defendeu e, no rebote, Acosta mandou para as redes, selando a virada.

Com o triunfo, o Fluminense chega a 54 pontos e segue na 5ª colocação, somando agora duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos da competição. Já o Internacional permanece no 16º lugar com 35 pontos, com um retrospecto recente de duas vitórias, um empate e duas derrotas.

O Tricolor volta a campo na próxima sexta-feira, 6, contra o Vitória, fora de casa. O Colorado buscará a recuperação na terça-feira, 3, quando recebe o Coritiba. Ambos os compromissos são válidos pelo Brasileirão.