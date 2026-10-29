Após a derrota por 2 a 1 diante do Fluminense no Maracanã, válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional retornou a Porto Alegre com preocupações físicas no elenco. Os meio-campistas Alan Patrick e Thiago Maia acusaram dores musculares no Rio de Janeiro e dependem de reavaliação médica para saber se terão condições de atuar contra o Coritiba, na próxima terça-feira, 3.

O primeiro a deixar o gramado foi Thiago Maia. O volante sentiu dores musculares aos 13 minutos da etapa final e deu lugar a Rodrigo Villagra. Mais tarde, Alan Patrick, autor do gol colorado na partida, sentiu desconforto na região posterior da coxa esquerda ao puxar um contra-ataque. O capitão pediu substituição aos 43 minutos e acabou substituído por Paulinho.

Exames clínicos antes de enfrentar o Coritiba

Segundo o ge, o departamento médico colorado programou exames de imagem para verificar a extensão das queixas musculares da dupla. Existe cautela redobrada em relação a Alan Patrick, que já havia desfalcado o time em rodadas anteriores pelo mesmo tipo de problema na coxa.

Com 35 pontos em 33 partidas e posicionado na 16ª colocação da tabela, o Colorado luta contra o rebaixamento no Brasileirão. A equipe voltará a campo na próxima terça-feira, 3, quando recebe o Coritiba no Estádio Beira-Rio, às 21h30.