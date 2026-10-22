O Corinthians atua nos bastidores para solucionar pendências burocráticas ligadas ao desligamento da comissão técnica anterior e acelerar a regularização de Clarence Seedorf. A diretoria busca um acordo amigável com Fernando Diniz para formalizar o encerramento do vínculo contratual.

O que diz o regulamento da CBF para registro de treinador?

Conforme determina o artigo 82, parágrafo 5º, do Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol da CBF, o clube só pode registrar um novo técnico após a publicação da rescisão do profissional anterior no Boletim Informativo Diário (BID). Sem essa formalização, a homologação do novo contrato fica bloqueada no sistema da entidade.

A multa rescisória pelo encerramento antecipado do contrato de Diniz está calculada em um valor estimado de cerca de R$ 5 milhões. A cúpula alvinegra negocia condições de pagamento e parcelamento para oficializar o documento sem comprometer a saúde financeira imediata do clube.

Quais etapas faltam para a regularização de Seedorf?

Paralelamente às negociações financeiras com o antigo treinador, o departamento jurídico corintiano concentra esforços nos trâmites documentais e de visto de trabalho exigidos para profissionais estrangeiros no país.

Restavam três documentos a serem emitidos pelo Timão e que já foram viabilizados. O primeiro é a

autorização de residência prévia pela Secretaria Nacional de Justiça do Governo Federal, além de certidão de nascimento emitida pelo governo do Suriname e a

folha de antecedentes criminais, que precisava ser emitida pelo governo dos Emirados Árabes Unidos.

A meta da diretoria é regularizar toda a situação a tempo de ter o treinador no banco de reservas nos próximos compromissos pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro é contra o Vasco, no sábado, 24, em São Januário.