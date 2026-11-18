O Vasco da Gama oficializou o acionamento da cláusula de opção de compra do zagueiro Robert Renan junto ao Zenit. A operação foi fixada em 8 milhões de euros, cerca de R$ 50 milhões, valor referente a 70% dos direitos econômicos do atleta.

Detalhes da negociação com o Zenit

O acordo prevê que a transferência definitiva do defensor passe a valer a partir de janeiro de 2027. O clube cruz-maltino estruturou o pagamento mediante uma entrada imediata, enquanto o montante restante será quitado de maneira parcelada ao longo dos meses seguintes. As informações foram divulgadas inicialmente pelo ge.

A contratação em definitivo de Robert Renan é tratada como uma das prioridades de Marcos Lamacchia, que lidera a nova SAF do Vasco e promete fazer grandes investimentos.

Desde sua chegada a São Januário em agosto de 2025, o atleta de 23 anos disputou 75 partidas e marcou dois gols. A permanência do zagueiro foi tratada como prioridade técnica da diretoria, que projeta sua afirmação contínua na equipe e futura presença na seleção brasileira.

Foco na Seleção Brasileira e Copa de 2030

Segundo a reportagem, um dos objetivos do Vasco a partir da compra do zagueiro é colocá-lo no radar da Seleção Brasileira visando a Copa do Mundo de 2030. A próxima Data Fifa será disputada em março e, ainda no próximo ano, começam a disputas das Eliminatórias sul-americanas para o Mundial.

O técnico Carlo Ancelotti realizou testes nas duas primeiras Datas Fifa após a Copa, em setembro e novembro, e, segundo ele, diminuirá a quantidade de novidades por convocação a partir do próximo ano. Entretanto, há uma perspectiva de nomes de destaque do futebol brasileiro ganharem espaço em algumas das listas do treinador.