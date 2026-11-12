Em evento de campanha realizado na noite desta quinta-feira, 12, na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, o presidente Pedrinho, candidato à reeleição no Vasco da Gama pela chapa “Sempre Vasco”, anunciou uma parceria com a Almirante Participações, grupo liderado por Marcos Lamacchia, para a realização de reformas estruturais nas sedes sociais do Calabouço e da Lagoa. A votação que definirá o próximo mandatário do clube associativo está marcada para este sábado, 14.
Compromisso condicionado ao resultado das urnas
Por pertencerem exclusivamente ao clube associativo, as melhorias nas sedes sociais não faziam parte das obrigações originalmente estabelecidas no contrato de negociação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Durante a convenção da chapa, porém, foi exibida uma gravação em vídeo de Mário Junqueira, sócio de Lamacchia na operação da SAF cruzmaltina, condicionando os investimentos extras à permanência do atual presidente no cargo.
“Desenvolvemos com o presidente Pedrinho uma relação de plena confiança e, se ele for reeleito, nós nos comprometemos a fazer as melhorias que você, associado, merece nas sedes do Club de Regatas Vasco da Gama. E isso, independentemente dos nossos compromissos com o futebol do Vasco da Gama, já assumidos”, afirmou Junqueira na mensagem direcionada aos sócios.
Balanço de gestão e papel na governança da SAF
Ao discursar para os apoiadores na Tijuca, Pedrinho resgatou o cenário encontrado ao assumir o comando do departamento de futebol após o afastamento judicial da 777 Partners, destacando a regularização dos salários, as intervenções estruturais no centro de treinamento e as campanhas recentes na Copa do Brasil.
O dirigente também detalhou como pretende atuar na relação institucional com os investidores da SAF caso conquiste um novo mandato, sinalizando abertura para colaborar diretamente no futebol se houver convite formal dos proprietários.
“O meu feeling de quem se sentou na mesa muitas vezes com o investidor é que eles vão fazer algo a mais do que está no contrato. O que vai fazer a mais? Não sei. Com relação à associação, palavras do próprio Mário (Junqueira), porque ele sabe que, diretamente agora na associação, obviamente eu vou estar de frente precisando de recursos, que já são muito bons no contrato. Mas, com aportes que não estão previstos no contrato, melhor ainda para os sócios. E a questão da governança vai ser estabelecida pelos donos. Se eles quiserem uma participação minha no futebol, têm que vir a público dizer qual vai ser a minha função dentro dessa governança. Se eles quiserem que eu fique só na associação e, quando necessário, pedir a minha contribuição, assim será feito. Como eu fiz quando eu entrei, estou para colaborar, contribuir e fiscalizar. Novamente vai ser assim”, concluiu Pedrinho.