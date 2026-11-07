O atacante Romarinho, de 33 anos, anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol profissional na última sexta-feira, 6, por meio de vídeo publicado em suas redes sociais. Filho do tetracampeão mundial Romário, o atleta disputou sua última partida em julho com a camisa do America-RJ e agora direciona o foco para os bastidores esportivos: ele é o favorito e único candidato registrado para suceder o pai na presidência do clube rubro na eleição marcada para a próxima segunda-feira, 9.
Balanço da carreira e despedida no clube da família
Formado nas categorias de base do Vasco da Gama, clube pelo qual estreou na Série A do Campeonato Brasileiro, Romarinho construiu uma trajetória itinerante no futebol nacional, com passagens por equipes como Brasiliense — onde faturou título regional —, Figueirense, Tupi, Maringá e Joinville, além de experiências fora do país. No anúncio de despedida, o ex-jogador avaliou as pressões e cobranças por carregar o peso do sobrenome histórico:
“Fui campeão, fiz alguns gols, não muitos. Houve críticas, fui comparado, xingado, aplaudido, machuquei, me recuperei, sorri, chorei, fiquei puto, mas no fim valeu a pena. Alguns anos atrás vim para o America, clube de coração do meu avô, do meu pai e que também se tornou o meu clube de coração. Por isso a minha despedida dos gramados só poderia ser aqui na minha melhor temporada como atleta. Mas chega um momento em que a cabeça muda, o tesão para jogar já não é mais o mesmo, e a gente precisa reconhecer quando um ciclo chega ao fim.”
Em sua última temporada em campo, Romarinho participou de 21 jogos pelo Mecão, anotando quatro gols e distribuindo três assistências.
Transição política e sucessão de Romário
A transição das quatro linhas para a gestão começou antes mesmo do anúncio formal. Nos últimos meses, o ex-atacante passou a acompanhar a rotina administrativa do America, participando de encontros com conselheiros e integrando as discussões institucionais a respeito dos modelos para a transformação do futebol do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).
Atual mandatário americano desde o início de 2024, Romário vem conciliando a administração do clube com o mandato de senador em Brasília. Com o pleito presidencial agendado para o início da semana, Romarinho desponta sem concorrência nas urnas para assumir a liderança executiva da agremiação carioca no próximo triênio.