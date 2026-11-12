O atacante colombiano Andrés Gómez, do Vasco, voltou a atrair olhares do mercado europeu. Aos 24 anos, o atleta se tornou alvo de sondagens da Inglaterra, com destaque para o Bournemouth,

Everton e Nottingham Forest, que buscaram informações recentes sobre o atacante cruz-maltino e as possíveis condições de negócio.

Detalhes da negociação e pedida do Vasco

Diante do interesse estrangeiro, a diretoria cruz-maltina adota postura tranquila nos bastidores. Conforme a apuração do ge, o clube carioca projeta que uma eventual transferência pode atingir até 20 milhões de euros caso uma proposta formal seja apresentada na próxima janela de transferências. As informações foram divulgadas pelo jornal Marca.

A cúpula vascaína avalia que a estabilidade orçamentária recente e o vínculo longo do atacante dão segurança à equipe. Gómez possui contrato assinado com o clube de São Januário com duração até janeiro de 2031, o que reduz qualquer urgência para fechar acordos abaixo da pedida estipulada.

Desejo de Andrés Gómez e planejamento de elenco

A volta ao continente europeu é visto com bons olhos pelo jogador como meta profissional de médio prazo. Essa preferência de atuar no Velho Continente já havia sido externada desde o início de sua passagem pelo Rio de Janeiro.

Apesar das conversas preliminares no mercado, o estafe do atacante mantém a concentração na rotina de jogos do elenco. Paralelamente, o departamento de futebol do clube monitora nomes no mercado preventivamente para garantir peças de reposição imediatas caso a venda venha a se concretizar nos próximos meses.