O Vasco venceu a Chapecoense por 2 a 0 na noite deste sábado, 14, na Arena Condá, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Com dois gols do atacante Bruno Duarte, a equipe comandada por Pedro Emanuel se impôs fora de casa e garantiu três pontos importantes na competição.

O resultado eleva o time carioca para a 11ª colocação, enquanto a equipe catarinense, comandada pelo interino Rodrigo Chipp e já matematicamente rebaixada antes mesmo do apito inicial, segue na lanterna do campeonato.

Susto inicial e vantagem visitante

Apesar do maior controle de posse de bola do Vasco durante a partida (61%), foi a Chapecoense quem assustou primeiro. Aos oito minutos do primeiro tempo, Giovanni Augusto levantou na área, Yago Felipe finalizou colocado e a bola explodiu no travessão de Léo Jardim. O Vasco respondeu com investidas de Andrés Gómez, que arriscou de fora da área e levou perigo à meta defendida por Gabriel Werner.

A insistência cruzmaltina deu resultado aos 36 minutos. Andrés Gómez mandou a bola para a área, Bruno Duarte antecipou bem o goleiro Gabriel e mandou para o fundo das redes, abrindo o placar. Antes do intervalo, o time visitante ainda tentou ampliar, mas esbarrou na marcação adversária.

Controle, segundo gol e intervenção do VAR

Na etapa final, o Vasco manteve a postura ofensiva e continuou criando as melhores oportunidades. Aos nove minutos, Andrés Gómez recebeu livre na frente do goleiro, mas Gabriel Werner fez grande defesa e evitou o segundo gol. A Chapecoense tentou responder em jogadas aéreas e chutes de longa distância, mas teve dificuldades para acertar o alvo, terminando o jogo com apenas duas finalizações no gol contra cinco dos visitantes.

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O golpe final veio aos 36 minutos do segundo tempo. Após avanço até a linha de fundo e cruzamento rasteiro, Bruno Duarte bateu firme para ampliar o marcador e selar a vitória. Nos minutos finais, a arbitragem chegou a assinalar pênalti para o Vasco por um suposto toque de braço de Heitor, aplicando o cartão vermelho ao jogador da Chapecoense. No entanto, após revisão do VAR, o árbitro constatou que a bola bateu na perna do defensor, não marcou a penalidade e retirou a expulsão.

Cenário na tabela e próximos compromissos

Com a vitória, o Vasco chega a 44 pontos e assume a 11ª posição na tabela. Contando este jogo, a equipe soma três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco compromissos pelo Brasileirão. Já a Chapecoense permanece na 20ª colocação com 21 pontos, acumulando quatro derrotas e apenas uma vitória em sua sequência recente na competição.

As duas equipes voltam a campo na próxima semana pelo Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, 18, a Chapecoense visita o Remo. No dia seguinte, quinta-feira, 19, o Vasco recebe o Internacional.