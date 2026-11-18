O Internacional teve a premiação conquistada pelo título inédito da Copa do Brasil Feminina — levantada no último domingo, 15, após vitória sobre o Flamengo no Beira-Rio — penhorada pela Justiça em razão de uma dívida cobrada pelo Atlético Monte Azul, do interior de São Paulo. A determinação foi assinada na última terça-feira, 17, pela juíza Keila Silene Tortelli, da 1ª Vara Cível de Porto Alegre.

O despacho autoriza o bloqueio do prêmio de R$ 1,1 milhão pago pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ao campeão do torneio, além de eventuais cotas referentes a fases anteriores da competição, até o limite de R$ 1.225.909,70 — montante suficiente para cobrir o saldo restante do processo. Ao longo da campanha vitoriosa desde a terceira fase, as Gurias Coloradas acumularam R$ 1,74 milhão em premiações totais.

Bloqueio condicional da LFU e posição do clube

Além das verbas da CBF, a magistrada determinou a penhora condicional dos créditos devidos ao Internacional pela Liga Forte União (LFU) referentes ao desempenho esportivo no Campeonato Brasileiro de 2026 para complementar o pagamento, caso a equipe comandada pelo técnico Eduardo Baptista confirme a permanência na Série A e não seja rebaixada.

Com a ordem judicial, tanto a CBF quanto a LFU ficam obrigadas a informar os valores disponíveis em favor do clube gaúcho, suspender o repasse direto aos cofres colorados e efetuar o depósito judicial até o teto da execução. Procurada, a diretoria do Internacional reconheceu a existência do passivo, mas afirmou que ainda não foi oficialmente notificada sobre os bloqueios.

Origem da cobrança e sucessivos descumprimentos

O litígio entre as instituições remonta a uma negociação firmada em 2019. Diante da falta de pagamento inicial, o Monte Azul acionou o Judiciário e obteve, em 2021, a homologação de um acordo para parcelar o débito em 29 prestações corrigidas pelo IGP-M e acrescidas de juros de 1% ao mês, além de multas por inadimplência.

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Segundo o clube paulista, o Internacional interrompeu os depósitos após a 19ª parcela, motivando uma nova cobrança judicial em maio de 2025 no valor de R$ 2.768.118,78. Em julho de 2026, as partes celebraram uma segunda composição, na qual o Colorado reconheceu uma dívida atualizada de R$ 3,52 milhões, somada aos honorários advocatícios. Diante de novo descumprimento apontado pelos credores, o Monte Azul solicitou a retomada da execução e indicou a premiação da Copa do Brasil Feminina para quitação do saldo remanescente.