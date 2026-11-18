O Internacional encerrou na manhã desta quarta-feira, 18, as atividades de preparação para o confronto diante do Vasco, válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será realizado nesta quinta-feira, 19, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

A equipe gaúcha terá o retorno do meia Alan Patrick, liberado após recuperação de lesão muscular na coxa direita. Em contrapartida, o técnico Eduardo Baptista não conta com o volante Thiago Maia, vetado por dores musculares, nem com o zagueiro Guillermo Maripán, que cumpre suspensão automática após cartão vermelho recebido contra o Coritiba.

O Colorado entra na rodada ocupando a 16ª colocação na tabela, com 38 pontos somados em 34 partidas disputadas, buscando pontuar fora de casa na luta contra o rebaixamento.