O Corinthians ganhou um respiro fundamental na luta contra o rebaixamento ao golear o Botafogo por 4 a 0 na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A goleada fez a equipe paulista atingir os 40 pontos na classificação e reduzir pela metade as chances de queda na competição.

Cenário da equipe na luta contra a degola

Com a vitória elástica diante de sua torcida, o clube alvinegro ultrapassou concorrentes diretos na tabela, superando momentaneamente o Internacional e o Vitória, que ainda jogam nesta quinta-feira, 19. Para afastar qualquer risco sem depender de outros resultados, a margem de segurança tradicional gira em torno da marca de 45 pontos nas três rodadas restantes.

Apesar do cenário não estar 100% resolvido, o Timão saiu de 50,4% de chances de rebaixamento para os atuais 24,7%, uma redução quase pela metade das probabilidades. Os números podem ser alterados a depender do resultado dos rivais na parte de baixo, mas a equipe mostra que seguirá com chances de se manter na Série A até a rodada final.

Outro resultado que favoreceu o Corinthians foi o empate do Grêmio diante do Bahia, em casa, que deixa o tricolor gaúcho em 18º lugar com 38 pontos. Os dois times se enfrentam na penúltima rodada na Neo Química Arena. O time de Renato Gaúcho tem

67,9% de chances de cair.

O Vitória recebe o RB Bragantino nesta quinta e, com os atuais 38 pontos, tem 41,1% de probabilidade de Z4. O Inter, que visita o Vasco, tem 39 pontos e a mesma porcentagem do rubro-negro baiano.

Cautela de Seedorf para as rodadas finais

Apesar de deixar a zona de rebaixamento, o técnico Clarence Seedorf pediu concentração total ao grupo. Em entrevista coletiva concedida após o confronto, o treinador elogiou o rendimento tático do elenco, mas alertou que a permanência na Série A ainda exige foco máximo nos compromissos finais da temporada.

Publicidade Continua após a publicidade

“O time está de parabéns. Eu não quero só exaltar alguns jogadores. Foi uma performance do grupo todo, quem começou, quem estava no banco, quem entrou, como treinaram. Eu sei que às vezes é difícil acreditar quando a gente fala que está treinando bem e estão preparados”, disse o treinador.