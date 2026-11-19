O técnico Clarence Seedorf celebrou o resultado positivo do Corinthians, que superou o Botafogo por 4 x 0 na Neo Química Arena, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado expressivo tirou provisoriamente o clube paulista da zona de rebaixamento da competição nacional.

Ao comentar a postura no vestiário e o diálogo aberto mantido com os atletas no cotidiano do centro de treinamento, o treinador enfatizou a importância da liberdade interna. “Eu não proibi ninguém na minha vida, porque a escravidão já parou, já tem liberdade de se expressar. Eu sou um cara que eu gosto de me expressar, então imagine se alguém me fala que você não pode falar certas coisas”, afirmou Seedorf em entrevista coletiva.

Seedorf pede foco no Corinthians na reta final

Seedorf afirmou que o resultado é uma confirmação de que o trabalho está funcionando, mas pediu foco no time e destacou que o elenco “não pode relaxar”. ” laro que precisamos manter o pé no chão. É importante essa vitória, confirma para os jogadores mesmo que o trabalho que estamos fazendo está valendo, funcionando, dando certo. Nós não podemos relaxar. Não vamos relaxar”, disse o treinador, que atribuiu os três pontos ao trabalho de todo os atletas, incluindo os reservas.

“O time está de parabéns. Eu não quero só exaltar alguns jogadores. Foi uma performance do grupo todo, quem começou, quem estava no banco, quem entrou, como treinaram. Eu sei que às vezes é difícil acreditar quando a gente fala que está treinando bem e estão preparados”, completou.

Participação de Memphis Depay e próximos jogos

O confronto marcou também o retorno como titular do atacante Memphis Depay, que aproveitou o intervalo recente no calendário para recondicionamento físico e teve participação ativa na construção ofensiva do resultado.

Publicidade Continua após a publicidade

Seedorf disse que o holandês o surpreendeu, tanto pela parte física quanto pela parte técnica, e elogiou o desempenho do camisa 10: “No caso do Memphis, ele foi melhor do que eu esperava, fisicamente também. Fez um bom trabalho. Durante o jogo, nunca sabemos como vai se sair um jogador. Mas o mais importante foi a atitude dele, de todo mundo. Do primeiro ao último minuto. É o que quero do time, essa mentalidade”.

Como fica a situação do Corinthians

Com os três pontos somados diante de sua torcida, a equipe chegou aos 40 pontos na classificação do Brasileirão. O comandante ressaltou que a comemoração deve dar lugar imediato à concentração máxima para as rodadas finais do campeonato, evitando qualquer clima de acomodação antes da definição matemática dos objetivos.

O próximo compromisso corintiano no torneio será contra o Atlético-MG, na Arena MRV, em confronto válido pela 36ª rodada da Série A.