O Corinthians atrasou o pagamento da ajuda de custo destinada aos atletas das categorias de base. O repasse, referente ao mês de outubro, era previsto para o mês de novembro, mas não foi creditado devido a limitações no fluxo de caixa do clube. A informação foi divulgada inicialmente pela TMC.

Além do atraso no pagamento para os jogadores da base, o Corithians também deve valores para o elenco profissional masculino. O clube ainda não quitou a folha salarial de outubro e os últimos três meses de direitos de imagem.

Ainda há atrasos referentes a férias e premiações acordadas com os atletas, o que totaliza um débito de pelo menos R$ 50 milhões. O elenco feminino tinha valores em abertos, mas já foram quitados, ainda que em atraso.

Qual o papel do auxílio para as categorias de base?

A ajuda de custo concedida aos jovens atletas tem respaldo na Lei Geral do Esporte

(14.597/2023). O benefício possui caráter estritamente indenizatório, sem gerar vínculo empregatício ou configurar salário formal.

O montante é direcionado diretamente para cobrir despesas básicas da rotina de formação dos garotos, como o custeio de transporte até os centros de treinamento e a alimentação diária. Boa parte dos atletas recebe menos de R$ 10 mil de ajuda de custo.