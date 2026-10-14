O departamento médico do Corinthians confirmou nesta quarta-feira, 14, que o volante Raniele sofreu uma lesão no menisco lateral do joelho direito e se tornou um desfalque para o restante da temporada. O problema ocorreu no último domingo, 11, durante a derrota por 4 a 1 no clássico contra o Palmeiras.

Com o diagnóstico da entorse, o meio-campista será submetido a uma avaliação detalhada com o doutor Moisés Cohen, especialista e consultor ortopédico do clube. Essa consulta será determinante para definir os próximos passos do tratamento, apontando se o atleta precisará passar por uma intervenção cirúrgica ou se adotará uma recuperação conservadora.

Independentemente do cenário, o jogador ficará afastado dos gramados durante os últimos e decisivos compromissos do ano.

A contusão de Raniele representa o primeiro grande obstáculo para o técnico Clarence Seedorf, que acaba de assumir o comando da equipe e perde um de seus titulares logo no início de seu trabalho no Parque São Jorge.

O treinador precisará buscar soluções urgentes no elenco para remontar o meio-campo no momento mais delicado do clube na temporada.

O Corinthians atravessa um cenário de extrema pressão no Campeonato Brasileiro, ocupando atualmente a 16ª colocação, com apenas 32 pontos conquistados.

A equipe, agora, foca suas atenções no próximo compromisso diante do Vitória. O embate é considerado um confronto direto pela permanência na Série A.