O Santos recebeu uma péssima notícia para a reta decisiva do Campeonato Brasileiro. Exames de imagem confirmaram que a lesão sofrida por Willian Arão no músculo posterior da coxa direita não é simples. O veterano será desfalque certo nas próximas rodadas e já iniciou o processo de recuperação no departamento médico do clube.

Arão se queixou de fortes dores logo nos minutos iniciais do confronto diante do Atlético Mineiro, no último domingo, 12, e precisou ser substituído de imediato.

A expectativa da comissão técnica e do departamento médico é de que o jogador, que vinha atuando improvisado como zagueiro, só volte a ficar à disposição após a paralisação do calendário para a Data Fifa de novembro.

Confirmado esse prazo de recuperação, o atleta perderá duelos fundamentais contra Fluminense, Bahia, Palmeiras e Red Bull Bragantino. O retorno de Arão aconteceria apenas para os quatro compromissos derradeiros da competição nacional, quando o Peixe enfrentará Coritiba, Grêmio, Vitória e Botafogo.

Para suprir a ausência no sistema defensivo já no próximo domingo, a tendência é que Lucas Veríssimo e Luan Peres formem a dupla de zaga titular. Além da baixa por lesão, o Santos também não poderá contar com o meia Lima na próxima rodada; emprestado pelo Fluminense, ele está impedido de atuar contra o clube de origem por força de contrato.

A contusão de Arão lota ainda mais o departamento médico santista nesta reta final de temporada. O setor segue trabalhando nas recuperações de Arthur Melo, do goleiro Gabriel Brazão e do lateral Vini Lira.