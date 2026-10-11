O Atlético-MG protagonizou uma virada épica na tarde deste domingo, 11. Em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Galo perdia para o Santos até os minutos finais na Arena MRV, mas marcou duas vezes nos acréscimos para vencer por 2 a 1.
O triunfo, selado com um golaço de bicicleta de Thiago Borbas, levou a equipe mineira aos 47 pontos, assumindo a 6ª colocação na tabela, enquanto o Peixe estacionou nos 42 pontos, no 8º lugar, vendo sua sequência de oito jogos de invencibilidade chegar ao fim.
Domínio mineiro sem efetividade
O confronto começou com o Atlético-MG ditando o ritmo em casa. Com 57% de posse de bola no total da partida e 20 finalizações contra 10 do adversário, o time comandado por Eduardo Domínguez pressionou desde os minutos iniciais. Aos 16 minutos do primeiro tempo, Pascini teve a melhor chance ao receber livre na área, mas tentou encobrir o goleiro Diógenes e mandou para fora.
O Santos, que perdeu Willian Arão por lesão logo aos oito minutos, apostava em contra-ataques esporádicos e assustou com uma finalização forte de Gabriel Bontempo por cima da meta, mas o placar seguiu zerado para o intervalo.
Tensão, defesas e o golpe santista
Na volta para a segunda etapa, o cenário ficou mais aberto. Logo aos três minutos, Natanael cruzou e Pascini acertou a trave direita do Santos. A resposta paulista foi imediata e perigosa: aos seis minutos, Gabigol saiu cara a cara com Gabriel Delfim, que fez uma grande defesa no canto esquerdo para salvar o Galo.
O jogo tornou-se truncado, refletido no alto número de faltas e cartões amarelos — foram cinco para os visitantes e três para os mandantes ao todo. Quando o empate parecia definido, aos 43 minutos, Philippe Coutinho, que havia saído do banco, brigou pela bola na entrada da área e serviu Gabigol. O atacante limpou a marcação e bateu no canto esquerdo para abrir o placar para a equipe de Cuca.
Milagre nos acréscimos
O que parecia uma derrota certa se transformou em explosão de alegria nos dez minutos de acréscimos dados pela arbitragem. Aos 46 minutos, após cobrança de escanteio da direita, Vitor Hugo brigou na pequena área e emendou uma chaleira para empatar o duelo.
O Atlético-MG não se deu por satisfeito e continuou pressionando. Aos 52 minutos, a consagração: Alan Minda cruzou da direita e Thiago Borbas acertou uma linda bicicleta no meio da área, virando o jogo para 2 a 1 e levando a torcida na Arena MRV à loucura.
Com o resultado, o Galo chega à 6ª posição com 47 pontos, enquanto o Peixe permanece em 8º, com 42.
O Atlético-MG volta a campo nesta quarta-feira, 14, quando recebe o Montevideo City pela Copa Sul-Americana. Já o Santos tenta a recuperação no Brasileirão no próximo domingo, 18, visitando o Fluminense.