O Santos divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Atlético Mineiro, neste domingo, 11, pela 30ª rodada do Brasileirão. A novidade é a ausência de Neymar da lista. O camisa 10 retornou de lesão contra o Flamengo na última quinta-feira e entrou durante a segunda etapa. Agora, será poupado da viagem a Belo Horizonte.

A principal justificativa para a ausência de Neymar é o gramado sintético da Arena MRV. O atacante soma pouca minutagem em campos não naturais desde que retornou ao Santos e se posiciona com frequência contra o uso da grama artificial.

Após o duelo contra o Flamengo na quinta-feira, o técnico Cuca adotou um tom cauteloso ao falar de Neymar e afirmou que a recente lesão ainda é uma questão a ser observada no camisa 10. “Ele estava voltando de uma situação que envolve até um risco grande. Teve uma falta em que ele bateu com o pé esquerdo, ainda sem a confiança natural. Então temos que avaliar jogo a jogo, como fizemos hoje”, disse o treinador, que adiantou a possibilidade do atacante ficar fora do confronto em Belo Horizonte.

“Isso também vou discutir com calma na reapresentação de amanhã. Depois vamos avaliar tudo, ver como ele se apresenta e como a conversa vai fluir em relação ao próximo jogo”, completou.

Críticas ao gramado da Arena MRV

Em 2025, Neymar atuou na partida entre Santos e Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Na época, o atacante fez duras críticas ao gramado da Arena MRV após o duelo, que terminou emptado em 1 a 1. No Instagram, o atacante escreveu: “Comprovado… sintético é uma merd*!”.

No confronto, Neymar foi titular e foi substituído apenas aos 35 minutos do segundo tempo. O jogador passou por um susto no começo da partida, quando torceu o pé em um lance, mas foi atendido e deu sequência à partida.