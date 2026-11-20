Atlético-MG e Boca Juniors fazem a grande final da Copa Sul-Americana de 2026 neste sábado, 21, a partir das 19h30 (de Brasília). O duelo acontece no Estádio Metropolitano, em Barranquilla, na Colômbia, cidade com diversas atrações para os viajantes.

O Galo vai em busca de um título inédito, enquanto o Boca, campeão em 2004 e 2005, pode conquistar o tricampeonato. A equipe brasileira é dirigida por um argentino, Eduardo Domínguez, que curiosamente é sogro de Carlos Bianchi, lendário técnico do rival e que, segundo ele, contribuirá para a força do Boca nas arquibancadas.

“Sabemos que haverá mais torcedores do Boca porque a Colômbia é centrada no Boca, dividida com o River. A história do meu sogro com o clube aqui teve muita repercussão; ele tem muitos seguidores no país”, explicou o “Barba”, que é casado com Brenda Bianchi, filha mais velha do ex-treinador do Boca. “Sei que os torcedores neutros estarão torcendo para o time rival, mas em campo será 11 contra 11. Quem jogar com mais inteligência, quem souber aproveitar melhor o momento, vencerá. É uma final , será muito disputada”, minimizou.

Como chegam os finalistas

O Atlético vem de três derrotas seguidas no Brasileirão, que o fizeram despencar à 7ª colocação, mas pode se redimir e garantir vaga na Libertadores com o título da Sula. A equipe se classificou para a final ao eliminar o Montevideo City Torque, do Uruguai, por 3 a 2 no placar agregado.

Já o Boca Juniors frustrou o Vasco da Gama na outra semifinal com um triunfo por 3 a 1 no Maracanã, depois de ter perdido por 1 a 0 na Bombonera. O gol da classificação foi marcado pelo capitão Leandro Paredes, campeão do mundo em 2022 e vice em 2026 com a seleção argentina.

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Segundo maior campeão da Libertadores (6 vezes) e maior campeão da Sula (2, empatado com Lanús, Independiente, Athletico-PR, Independiente del Valle e LDU, o Boca não vence um torneio continental desde a Libertadores de 2007. Desde então, foi três vezes vice da Libertadores, perdendo para Corinthians (2012), River (2018) e Fluminense (2023).

Onde assistir a Atlético-MG x Boca Juniors?

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Prováveis escalações de Atlético e Boca

O Galo terá o desfalque de Alan Franco, suspenso. Além dele, dos considerados titulares, Reinier se recupera de lesão e deve começar fora. Natanael jogará na lateral, com Cassierra e Cuello formando o ataque com Benard.

No Boca Juniors, o técnico Rodolfo Arruabarrena, multicampeão como lateral do clube, contará com força máxima. O atacante uruguaio Miguel Merentiel, ex-Palmeiras, é um dos destaques do time. O paraguaio Ángel Romero, ídolo do Corinthians, é opção para o segundo tempo.

Provável escalação do Atlético-MG

Everson; Natanael, Ruan, Vitão e Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon e Fred; Tomás Cuello, Thiago Borbas e Bernard. Técnico: Eduardo Domínguez.

Provável escalação do Boca Juniors

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera e Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes e Milton Delgado; Alan Velasco (Tomás Aranda), Sebastián Villa e Miguel Merentiel. Técnico: Rodolfo Arruabarrena.

Arbitragem

Árbitro: Andrés Matotente (URU)

Assistentes: Nicolás Tarán (URU) e Andrés Nievas (URU)

VAR: Antonio García (URU)