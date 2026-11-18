A final da Copa Sul-Americana de 2026 entre Atlético Mineiro e Boca Juniors, marcada para o próximo sábado, 21, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia, levará mais de 40.000 torcedores à capital do Departamento Atlântico. Quarta maior do país, a cidade com mais de 1,3 milhão de habitantes também reúne diversos pontos que valem a visita.

Mais de 8.000 ingressos para o lado do Galo foram comercializados. Assim, com a promessa da região lotada de atleticanos, PLACAR preparou um guia do que fazer para o torcedor aproveitar a viagem à Puerta do Oro.

Rota futebolística

O futebol faz parte da identidade de Barranquilla. A cidade abriga o Junior, um dos clubes mais tradicionais da Colômbia, fundado em 1924 e conhecido pelo apelido de Tiburón, conquistou seu primeiro Campeonato Colombiano em 1977.

Dessa forma, além do Metropolitano, outro endereço importante para os torcedores é o Estádio Romelio Martínez. Inaugurado em 1934, foi a antiga casa do Junior e a arquitetura em estilo art déco também chama atenção.

Já a Ventana de Campeones, conhecida como Aleta del Tiburón, é um monumento dedicado ao clube. Localizada às margens do rio Magdalena, se tornou um dos cartões-postais esportivos da cidade.

Beisebol e boxe: outras paixões da cidade

Barranquilla também tem uma tradição esportiva além do futebol. O beisebol é uma das modalidades mais populares da costa caribenha colombiana e tem no Estádio Édgar Rentería um grande polo.

Inaugurado em 2018, o estádio homenageia o ex-jogador colombiano que conquistou duas vezes a World Series, principal competição do beisebol profissional dos Estados Unidos. Rentería defendeu equipes como Florida Marlins, St. Louis Cardinals, Boston Red Sox e San Francisco Giants. A cidade também é a casa dos Caimanes de Barranquilla, uma das equipes tradicionais do beisebol colombiano.

O boxe é outra modalidade popular na região. A costa caribenha colombiana revelou diversos nomes de destaque internacional, entre eles Sugar Baby Rojas, campeão mundial supermosca em 1987. O ídolo nomeia um dos principais parques do pugilismo da cidade.

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Shakira, Joe Arroyo e a identidade musical

A sede da final da Sul-Americana também é conhecida internacionalmente por sua produção musical. A cantora Shakira, nascida na cidade em 1977, é uma de suas principais representantes. Uma estátua de bronze de aproximadamente 6,5 metros, inaugurada em dezembro de 2023, homenageia a artista no Gran Malecón.

Outro nome marcante da região é Joe Arroyo, cantor e compositor que se tornou referência da salsa e dos ritmos afro-caribenhos. Sua obra mistura influências de diferentes tradições musicais da região.

A cidade também é um dos principais centros do Carnaval colombiano, reconhecido pela Unesco como patrimônio cultural imaterial da humanidade. A festa reúne manifestações de origem africana, indígena e europeia, com danças tradicionais como a cumbia, o mapalé, o garabato e o congo.

No Barrio Abajo, bairro tradicional da cidade, os visitantes podem conhecer o Museu do Carnaval, que reúne fantasias, máscaras, fotografias e registros históricos da celebração. O local funciona durante todo o ano, não apenas no período carnavalesco.

García Márquez e a história cultural da cidade

Para quem se interessa por literatura e jornalismo, Barranquilla também guarda uma relação importante com Gabriel García Márquez. O escritor colombiano, vencedor do Nobel de Literatura em 1982, teve uma passagem pela cidade durante seus primeiros anos como jornalista.

Um dos endereços mais conhecidos dessa história é La Cueva, bar e restaurante que serviu de ponto de encontro para o chamado Grupo de Barranquilla. O círculo reunia escritores, jornalistas e artistas, entre eles García Márquez, Álvaro Cepeda Samudio, Germán Vargas, Alfonso Fuenmayor e Alejandro Obregón.

O estabelecimento permanece como um polo da vida intelectual e boêmia da cidade, combinando gastronomia, música e memória cultural. O torcedor atleticano, acostumado com Belo Horizonte, a cultura dos botecos e a história do Clube da Esquina, certamente se identificará.

Gran Malecón e as belezas naturais

Às margens do rio Magdalena, o Gran Malecón é um dos principais espaços públicos de Barranquilla. Com aproximadamente 5,5 quilômetros de extensão, reúne áreas de caminhada, ciclovias, restaurantes, parques e atrações de lazer.

O local é especialmente procurado no fim da tarde, para acompanhar o pôr do sol na paisagem do rio. Entre as opções próximas estão o Caimán del Río, mercado gastronômico com diferentes cozinhas, e a Luna del Río, roda-gigante de 65 metros de altura. A Fiesta Sudamericana, ponto de encontro para os moradores da cidade-sede e torcedores, acontecerá no Gran Malecón dos dias 19 a 20 de novembro, das 17h às 00h (do horário local).

Para quem deseja conhecer a natureza da região, a Ciénaga de Mallorquín é uma alternativa. O ecossistema reúne manguezais, lagoas e diferentes espécies de aves, com passarelas para observação da paisagem.

Outra atração é Bocas de Ceniza, ponto em que o rio Magdalena encontra o mar do Caribe. A região tem importância histórica para o desenvolvimento portuário da cidade, mas é necessário verificar as condições de acesso, em razão de intervenções realizadas.