O Brighton entrou na disputa pela contratação do zagueiro Vitão, revelado nas categorias de base do Atlético-MG. De acordo com informações do portal TEAMtalk, o clube inglês acompanha de perto a evolução do defensor de 18 anos, avaliado em cerca de 12 milhões de libras (R$ 89.820.564, na cotação atual).

Concorrência no futebol europeu

A ascensão do defensor no time profissional alvinegro chamou a atenção de potências internacionais. Conforme apurado, clubes como Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain e Milan também monitoram a situação do jovem atleta.

O Brighton consolidou nos últimos anos um modelo de prospecção voltado a jovens talentos sul-americanos e busca se antecipar à concorrência para formalizar investidas no mercado da bola.

Situação contratual e valores

Vitão possui vínculo contratual com o Atlético-MG até dezembro de 2028. Apesar da cautela da diretoria mineira em relação à saída precoce de atletas formados na base, a expectativa do mercado internacional é de que conversas e sondagens ganhem força com a aproximação da janela de transferências.