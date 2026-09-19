O Amex Stadium foi palco de uma exibição de gala na manhã deste sábado (19). Em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Inglês 2026/27, o Brighton and Hove não tomou conhecimento do líder Arsenal e aplicou um contundente 3 a 0. O resultado não apenas quebrou o aproveitamento de 100% dos Gunners na competição, como também evidenciou a força dos mandantes, que já haviam superado gigantes como Manchester City e Liverpool em seus domínios recentemente.

Pressão sufocante e vantagem construída cedo

A história do jogo começou a ser desenhada logo nos primeiros minutos, com o Brighton subindo as linhas e asfixiando a saída de bola londrina. O goleiro Raya precisou trabalhar cedo para evitar o gol de Kostoulas, mas a resistência visitante ruiu aos 31 minutos. Após receber passe vertical do próprio Kostoulas, o capitão Gross ajeitou com espaço e bateu rasante; a bola beijou a trave antes de morrer no fundo da rede. O Arsenal tentou responder em transição rápida com Saka, mas parou no goleiro Verbruggen. O castigo veio nos acréscimos da primeira etapa: Diego Gómez achou Kostoulas, que bateu forte no canto esquerdo para ampliar o marcador.

Golpe de misericórdia e domínio absoluto

Se Mikel Arteta esperava uma reação na volta do intervalo, o banho de água fria veio aos 12 minutos da etapa final. Gross cobrou escanteio fechado e Chema subiu mais que a defesa para testar firme, marcando seu primeiro gol com a camisa do Brighton e transformando a vitória em goleada. Completamente dominado, o Arsenal tentou mexer na equipe, mas esbarrou em uma defesa sólida. A melhor chance dos Gunners saiu dos pés de Havertz, que saiu cara a cara com Verbruggen, mas viu o goleiro operar um milagre com os pés.

Com o apito final e a festa ensandecida da torcida local, o Brighton saltou para a terceira posição na tabela. Já o Arsenal perde a liderança da Premier League nos critérios de desempate. As equipes agora pausam para a Data FIFA e retornam a campo no início de outubro: o Brighton visitará o Sunderland, enquanto o Arsenal buscará a reabilitação em casa contra o Leeds.