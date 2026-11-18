O Atlético-MG embarcou nesta quarta-feira, 18, rumo a Barranquilla, na Colômbia, para a decisão da Copa Sul-Americana, que acontece no sábado, 21. A comissão técnica relacionou 35 jogadores para a viagem, integrando todo o elenco principal na preparação para o duelo decisivo contra o Boca Juniors, inclusive os lesionados.
Quais atletas viajam em recuperação física?
Apesar da delegação alvinegra estar completa, alguns nomes podem não estar à disposição do técnico
Eduardo Domínguez para o duelo. Isso porque a lista inclui atletas que realizam trabalhos de transição e recuperação no departamento médico às vésperas da final.
Apenas uma ausência será por suspensão, que é o caso de Alan Franco. Outros cinco jogadores estão em recuperação de problemas musculares e não há perspectiva que estejam em campo no duelo. São eles Victor Hugo, Maycon , Thiago Borbas, Reinier e Alan Minda. Os três primeiros ainda serão avaliados com mais cautela pelo departamento médico um dia antes do confronto.
O zagueiro Lyanco também é dúvida, mas o jogador já vem treinando normalmente com o elenco de Eduardo Domínguez. Mesmo assim, ficou fora dos duelos contra o Grêmio, pela volta da semifinal da Copa do Brasil, e contra o Mirassol, pelo Brasileirão. Não há informações se ele jogará diante do Boca Juniors.
Embora parte desses nomes ainda seja dúvida ou apresente possibilidades remotas de entrar em campo, a diretoria e a comissão técnica optaram por levar todos os atletas para manter a unidade do grupo durante o período da decisão continental.
Veja a lista dos jogadores lesionados e dúvidas
- Victor Hugo (lesão na coxa direita)
- Thiago Borbas (lesão na coxa direita)
- Maycon (lesão na região anterior da coxa esquerda)
- Reinier (lesão na coxa esquerda)
- Alan Minda (lesão no músculo posterior da coxa esquerda)
- Lyanco (treina normalmente, mas não jogou os últimos dois jogos)
- Alan Franco (fora por suspensão)
Quando e onde será a decisão continental?
O confronto decisivo entre o Galo e o Boca Juniors está marcado para este sábado, 21, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla.