O Atlético-MG embarcou nesta quarta-feira, 18, rumo a Barranquilla, na Colômbia, para a decisão da Copa Sul-Americana, que acontece no sábado, 21. A comissão técnica relacionou 35 jogadores para a viagem, integrando todo o elenco principal na preparação para o duelo decisivo contra o Boca Juniors, inclusive os lesionados.

Quais atletas viajam em recuperação física?

Apesar da delegação alvinegra estar completa, alguns nomes podem não estar à disposição do técnico

Eduardo Domínguez para o duelo. Isso porque a lista inclui atletas que realizam trabalhos de transição e recuperação no departamento médico às vésperas da final.

Apenas uma ausência será por suspensão, que é o caso de Alan Franco. Outros cinco jogadores estão em recuperação de problemas musculares e não há perspectiva que estejam em campo no duelo. São eles Victor Hugo, Maycon , Thiago Borbas, Reinier e Alan Minda. Os três primeiros ainda serão avaliados com mais cautela pelo departamento médico um dia antes do confronto.

O zagueiro Lyanco também é dúvida, mas o jogador já vem treinando normalmente com o elenco de Eduardo Domínguez. Mesmo assim, ficou fora dos duelos contra o Grêmio, pela volta da semifinal da Copa do Brasil, e contra o Mirassol, pelo Brasileirão. Não há informações se ele jogará diante do Boca Juniors.

Embora parte desses nomes ainda seja dúvida ou apresente possibilidades remotas de entrar em campo, a diretoria e a comissão técnica optaram por levar todos os atletas para manter a unidade do grupo durante o período da decisão continental.

Veja a lista dos jogadores lesionados e dúvidas

Victor Hugo (lesão na coxa direita)

Thiago Borbas (lesão na coxa direita)

Maycon (lesão na região anterior da coxa esquerda)

Reinier (lesão na coxa esquerda)

Alan Minda (lesão no músculo posterior da coxa esquerda)

Lyanco (treina normalmente, mas não jogou os últimos dois jogos)

Alan Franco (fora por suspensão)

Quando e onde será a decisão continental?

O confronto decisivo entre o Galo e o Boca Juniors está marcado para este sábado, 21, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla.