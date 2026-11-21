O Boca Juniors confirmou a excelente fase e é o campeão da Copa Sul-Americana 2026. Neste sábado, no estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia, a equipe argentina dominou o Atlético-MG, venceu por 2 a 0 e garantiu a taça do torneio continental.
O resultado coroa o momento do Boca, que vinha do título da Liga Argentina e agora soma sete vitórias seguidas na temporada, levando também o prêmio de 10 milhões de dólares. Já o time mineiro amarga o vice-campeonato e chega ao oitavo jogo consecutivo sem vencer.
Domínio argentino desde o início
A narrativa da partida foi ditada pelo Boca Juniors logo nos primeiros minutos. Impondo um ritmo acelerado no campo de ataque, os argentinos assustaram logo aos quatro minutos, quando Merentiel aproveitou um rebote de Everson e carimbou o travessão.
A pressão surtiu efeito aos 16 minutos: após cruzamento de Blanco, Aranda bateu rasteiro, Ruan bloqueou, mas a sobra ficou com Santiago Ascacíbar, que empurrou para o fundo da rede e abriu o placar.
O Atlético-MG, abatido, encontrava muitas dificuldades para reagir e esbarrava na sólida marcação adversária. A situação quase piorou aos 30 minutos, quando Natanael se complicou em um recuo e entregou a bola nos pés de Merentiel dentro da área. O atacante superou o goleiro e tocou para Blanco, que mandou por cima do gol, desperdiçando uma chance clara.
Antes do intervalo, Everson ainda apareceu para salvar o Galo em uma cabeçada firme de Di Lollo após cobrança de escanteio. O time mineiro foi para o vestiário sem conseguir mandar uma bola sequer na direção do gol.
Gol rápido no segundo tempo sela o título
O técnico Domínguez tentou mudar a postura do Atlético-MG com três substituições no intervalo, promovendo as entradas de Angelo Preciado, Thiago Borbas e Igor Gomes.
No entanto, qualquer esperança de reação foi frustrada logo aos três minutos da etapa final. Herrera lançou Sebastián Villa pela esquerda, que superou Preciado na corrida e cruzou à meia altura para Miguel Merentiel, livre de marcação, completar para o gol e ampliar a vantagem.
Com o 2 a 0 no placar, o Boca Juniors passou a administrar o ritmo da partida, trocando passes com tranquilidade. O Galo até tentou pressionar e assustou em um voleio de Bernard que passou perto, além de uma cabeçada de Vitão defendida por Montero.
Contudo, os argentinos continuaram perigosos nos contra-ataques. Everson precisou fazer grandes intervenções em finalizações de Enner Valencia e Alan Velasco para evitar uma desvantagem ainda maior.
Números do jogo e próximos compromissos
As estatísticas refletem a superioridade do campeão em campo. O Boca Juniors terminou a partida com 56% de posse de bola e 16 finalizações (sete no alvo), contra 44% de posse e nove finalizações do Atlético-MG (apenas duas na direção do gol). A equipe argentina controlou as ações com 477 passes trocados, contra 362 dos brasileiros.
Após o revés na final continental, o Atlético-MG volta as atenções para o Campeonato Brasileiro Série A. O Galo volta a campo na próxima quarta, 25, contra o Corinthians, e no dia 29, enfrenta o Vasco.