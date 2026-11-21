O Atlético-MG não foi páreo para o Boca Juniors na final da Copa Sul-Americana de 2026. Jogando no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia, o Galo levou um gol em cada tempo e adiou o sonho do título inédito — que também deixou escapar em 2025, contra o Lanús.

A derrota escancara um fato incômodo ao futebol brasileiro: o de chegar longe no segundo torneio mais importante do continente e bater na trave. São 14 decisões com equipes nacionais entre 2008 e 2026, nas quais a taça cruzou a fronteira em nove oportunidades — ao todo, o país acumula 10 vice-campeonatos, contando a final caseira de 2021.

Brasileiros em finais de Sul-Americana*

Internacional x Estudiantes (2008);

LDU x Fluminense (2009);

Independiente x Goiás (2010);

São Paulo x Tigre (2012);

Lanús x Ponte Preta (2013);

Chapecoense x Atlético Nacional (2016);

Independiente x Flamengo (2017);

Athletico-PR x Junior Barranquilla (2018);

Athletico-PR x RB Bragantino (2021);

Independiente del Valle x São Paulo (2022);

LDU x Fortaleza (2023);

Racing x Cruzeiro (2024);

Lanús x Atlético-MG (2025);

Atlético-MG x Boca Juniors (2026).

*Campeões em negrito.

O destaque brasileiro vai para o Athletico-PR, com dois títulos em duas decisões. Já LDU, Independiente e Lanús são verdadeiros bichos-papões nessa etapa da Sul-Americana, uma vez que conquistaram bicampeonatos em cima de equipes nacionais.