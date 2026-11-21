Na véspera da decisão da Copa Sul-Americana, o técnico do Atlético-MG, Eduardo Domínguez, projetou o confronto decisivo contra o Boca Juniors, que acontece neste sábado, 21, em Barranquilla, na Colômbia. Em entrevista coletiva, o treinador argentino analisou as virtudes do adversário e pediu cautela máxima ao elenco.

Como Domínguez planeja conter o setor de criação rival?

Durante a preparação para a partida em jogo único, a comissão técnica alvinegra definiu como prioridade neutralizar a articulação adversária. O comandante apontou o meio-campista Leandro Paredes como o principal distribuidor de jogadas da equipe argentina e destacou a importância do Galo ter domínio do meio-campo no confronto.

“O meio-campo, para mim, sempre é o setor onde se ganha ou se perde uma partida. Sabemos a força do Boca neste setor, mas sabemos da qualidade que temos, como Bernard e Fred, por exemplo. Experientes, jogaram mundiais. Sabemos sobre a qualidade do Paredes, dos últimos Mundiais que ele jogou. Ganhou um, chegou à final no outro. Sabemos da qualidade e da agressividade que ele tem, mas nossa qualidade também é interessante”, disse o treinador.

O treinador ainda analisou os riscos de colocar uma marcação específica no argentino e como isso pode comprometer o restante do esquema tático. ”

Vamos avaliar diferentes cenários para fazer o melhor para nós, se será uma marcação individual ou não. Neste lugar do campo estão Bernard e Fred, nossos jogadores mais criativos.

Se os coloco em marcação individual no Paredes, perdemos a criatividade. Sabemos, claro, que a qualidade do Paredes é única no continente. Claro que vamos ter o cuidado que precisa”, analisou.

Domínguez rebate críticas sobre vices do Galo

Domínguez também rebateu críticas sobre a sequência de derrotas do Atlético Mineiro em finais continentais. Em 2024, ficou com o vice da Libertadores e, ano passado, da Sul-Americana. O treinador do Galo ainda comentou sobre a “polêmica” após sua fala que citou o jejum de títulos internacionais do Boca.

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“Mencionei isso porque falaram sobre as finais que o time (Atlético) perdeu recentemente. Entendemos essa situação do jornalismo local, mas é a terceira final consecutiva do clube, poucos conseguem isso. Temos que valorizar o esforço do clube e dos jogadores, sendo vários que estão há mais de três anos. Só citei a dificuldade de chegar a uma final, assim como tem sido para o Boca. Vivo no Brasil, mas desde quando estava na Argentina não escutava o que (a imprensa) dizia para não me gerar algumas coisas. Imagine aqui no Brasil”, disse o técnico.