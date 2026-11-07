Neste sábado, 7, o Boca Juniors, finalista da Copa Sul-Americana, sagrou-se campeão argentino, ao bater o Defensa y Justicia por 1 a 0, em La Bombonera, com gol anotado por Enner Valencia aos 50 minutos do 2º tempo.

A partida em questão foi válida pela última rodada da fase regular do Torneio Clausura. A vitória garantiu ao Boca o primeiro lugar na classificação anual da Liga Argentina e, com isso, o título nacional.

Caso Valencia não tivesse anotado o gol tardio, a conquista teria ficado com o Rosário Central, que saltou da trceira para a primeira posição da tabela após vencer o Estudiantes R. C. por 2 a 0.

Essa foi a primeira conquista dos xeneizes em mais de três anos. A última taça erguida foi a Supercopa Argentina, contra o Patronato, em março de 2023.

Enner Valencia, ex-Internacional

Enner Valencia teve uma passagem de altos e baixos pelo Internacional, marcada por momentos de protagonismo, mas também por críticas da torcida devido a gols perdidos em jogos decisivos. Em 100 jogos oficiais, marcou 31 gols.

Na chegada ao clube, em 2023, foi fundamenal na campanha da Copa Libertadores daquele ano. No entanto, ficou marcado pelas chances perdidas contra o Fluminense na semifinal do torneio continental.

Entre a titularidade e o banco, acabou sendo transferido para o mexicano Pachuca e, posteriormente, para o Boca Juniors. Apesar de ter sofrido críticas, chega ao final da temporada nas graças da torcida, devido aos gols importantes que marcou.