O Boca Juniors confirmou matematicamente sua vaga na Libertadores de 2027 após derrotar o rival River Plate por 1 a 0, em clássico disputado em La Bombonera. Válido pela 15ª rodada do Torneo Clausura do Campeonato Argentino, o Superclássico foi decidido com gol de cabeça do zagueiro Di Lollo ainda na etapa inicial.
Quais equipes já estão garantidas na Libertadores 2027?
O resultado consolida o Boca Juniors como a 11ª equipe com presença carimbada no torneio de 2027, ainda que não tenha fase determinada. Além do time xeneize, outro representante argentino na lista é o Belgrano, campeão do Torneo Apertura.
Além dos clubes argentinos, outros nove participantes já asseguraram presença na fase de grupos ou preliminar:
- Brasil: Flamengo e Palmeiras
- Colômbia: Junior Barranquilla
- Paraguai: Olimpia
- Equador: Independiente del Valle
- Peru: Alianza Lima
- Venezuela: Deportivo Táchira (sem fase determinada), Metropolitanos e Carabobo (sem fase determinada)
Triunfo no Superclássico e vaga pela tabela anual
Com os três pontos conquistados diante de sua torcida, a equipe xeneize alcançou 60 pontos somados na tabela geral acumulada da temporada argentina. A pontuação assegura matematicamente ao Boca uma das posições de acesso à competição continental através do ranking anual nacional.