O Boca Juniors confirmou matematicamente sua vaga na Libertadores de 2027 após derrotar o rival River Plate por 1 a 0, em clássico disputado em La Bombonera. Válido pela 15ª rodada do Torneo Clausura do Campeonato Argentino, o Superclássico foi decidido com gol de cabeça do zagueiro Di Lollo ainda na etapa inicial.

Quais equipes já estão garantidas na Libertadores 2027?

O resultado consolida o Boca Juniors como a 11ª equipe com presença carimbada no torneio de 2027, ainda que não tenha fase determinada. Além do time xeneize, outro representante argentino na lista é o Belgrano, campeão do Torneo Apertura.

Além dos clubes argentinos, outros nove participantes já asseguraram presença na fase de grupos ou preliminar:

Brasil: Flamengo e Palmeiras

Flamengo e Palmeiras Colômbia: Junior Barranquilla

Junior Barranquilla Paraguai: Olimpia

Olimpia Equador: Independiente del Valle

Independiente del Valle Peru: Alianza Lima

Alianza Lima Venezuela: Deportivo Táchira (sem fase determinada), Metropolitanos e Carabobo (sem fase determinada)

Triunfo no Superclássico e vaga pela tabela anual

Com os três pontos conquistados diante de sua torcida, a equipe xeneize alcançou 60 pontos somados na tabela geral acumulada da temporada argentina. A pontuação assegura matematicamente ao Boca uma das posições de acesso à competição continental através do ranking anual nacional.