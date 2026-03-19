O sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores de 2026 acontece nesta quinta-feira, 19, em Luque, no Paraguai, às 20h (de Brasília). Entre os times campeões participantes desta edição, os períodos de jejum variam drasticamente, com o Peñarol vivendo o maior. O clube uruguaio não vence a Libertadores há 39 anos, ou seja, desde 1987.

Quais campeões enfrentam os maiores jejuns na Libertadores deste ano?

De acordo com levantamento do portal ge, a lista de campeões na fase de grupos é marcada por hiatos históricos que atravessam décadas. Logo após o Peñarol, o Nacional, também do Uruguai, vive um jejum de 38 anos. Quem completa o top 3 é o Cruzeiro, que não vence a Libertadores há 29 anos, ou seja, desde 1997, e é o brasileiro há mais tempo sem vencer o torneio entre os clubes do Brasil campeões participantes desta edição.

Quem são os campeões recentes e as ausências nesta edição?

O Flamengo chega à fase de grupos com o status de atual campeão, tendo vencido a edição de 2025. Outros brasileiros como Palmeiras, Fluminense e Corinthians também integram a lista de detentores de títulos na atual fase. Por outro lado, o Botafogo, campeão de 2024, é a ausência mais notável entre os vencedores recentes, tendo sido eliminado nas fases preliminares da competição deste ano.

Confira os principais jejuns entre os campeões participantes da Libertadores 2026