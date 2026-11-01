Dias após se destacar na classificação do Estudiantes à final da Copa Libertadores diante do Flamengo, o goleiro Fernando Muslera teve atuação vexatória pelo Campeonato Argentino. No empate por 3 a 3 contra o Instituto, o camisa 1 esteve diretamente envolvido nos três tentos sofridos pela equipe mandante.

A partida,

disputado no Estádio Jorge Luis Hirschi, era válida pela 15ª rodada do Torneio Clausura do Campeonato Argentino. O Estudiantes é o atual 11º colocado com 15 pontos, enquanto o Instituto lidera com 33.

Como aconteceram as falhas do goleiro

A sequência de erros começou logo aos dois minutos da etapa inicial. Muslera demorou para afastar um recuo de bola na grande área e foi desarmado pelo atacante Facundo Suárez, que abriu o placar para os visitantes.

No começo do segundo tempo, o arqueiro calculou mal a saída em cobrança de escanteio e permitiu que Leonel Mosevich marcasse de cabeça. Minutos depois, em finalização quase sem ângulo de Jhon Córdoba, o goleiro não conseguiu conter o chute, cedendo o terceiro gol do adversário.

Reação do Estudiantes em campo

Mesmo com a desvantagem no marcador e com um jogador a menos após a expulsão de Santiago Núñez, o time de La Plata buscou a igualdade. Os gols marcados por Guido Carrillo, Tiago Palacios e Fabricio Pérez asseguraram o placar final de 3 a 3 diante de sua torcida.