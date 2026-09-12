Na última sexta-feira, 11, o zagueiro do Vélez Sarsfield, Emmanuel Mammana, teve o pulmão perfurado após fraturar seis costelas, em decorrência de choque com o goleiro da equipe, Tomás Marchiori. A cena chocante foi registrada durante jogo contra o Newell’s Old Boys, pelo Campeonato Argentino.

O zagueiro foi atingido aos 10 minutos do segundo tempo após cobrança de falta, na qual Marchiori saiu para afastar a bola e acabou colidindo contra ele.

Após recebeu os cuidados médicos, o Vélez compartilhou boletim sobre a situção do jogador:

Mammana sofreu um trauma no hemitórax direito que causou múltiplas fraturas de costelas e pneumotórax. Ele foi submetido a cirurgia no Sanatório de la Mujer, onde foi inserido um dreno pleural. Emmanuel encontra-se estável, em Unidade de Terapia Intensiva por precaução. Espera-se uma evolução clínica satisfatória, juntamente com a eventual resolução cirúrgica, se necessária, das fraturas de costelas.

Mesmo com o colega fora do jogo após o choque, o goleiro da equipe de Buenos Aires defendeu um pênalti batido pelo Newell’s Old Boys. No entanto, a partida acabou em 1 a 1.