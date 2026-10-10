O empate por 2 a 2 entre o Santos e o Flamengo na Vila Belmiro continua repercutindo nos debates esportivos. No programa Placar Aberto, a bancada discutiu os lances mais controversos da partida, colocando em pauta as decisões da arbitragem e o comportamento dos atletas.

Por que a arbitragem de Anderson Daronco gerou tanto debate?

A condução da partida pelo árbitro Anderson Daronco e o rigor na distribuição de cartões no primeiro tempo foram amplamente discutidos pela bancada. O tempo de paralisação do VAR também entrou na pauta da análise.

Houve pênalti e expulsão legítimos nos lances capitais?

A jogada envolvendo Jorginho e a penalidade marcada a favor do Santos geraram divergências diretas entre os participantes, que avaliaram diferentes ângulos do lance e a conversão realizada por Neymar.

Como repercutiu a postura de Gabriel após a partida?

Além das quatro linhas, o comportamento extracampo do atacante Gabriel e sua postagem nas redes sociais após o confronto na Vila Belmiro dividiram opiniões entre os debatedores. Qual foi o peso dessa manifestação na visão da mesa redonda?