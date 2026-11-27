O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, afirmou que o atacante Samuel Lino não é inegociável, mas garantiu que uma transferência só ocorrerá mediante uma proposta financeira vultosa. A manifestação do dirigente repercutiu nesta sexta-feira, 27, diante do interesse da Roma no atleta de 26 anos.

Boto explicou que nenhum atleta do elenco é considerado completamente intocável. No entanto, o dirigente ressaltou que a saída de um titular absoluto só será concretizada se a compensação financeira atender às expectativas estabelecidas pelo clube.

“O presidente costuma falar uma coisa para mim: inegociáveis, só os meus filhos (risos). Não há jogadores inegociáveis. Em uma negociação existem três partes. O Lino é um dos melhores jogadores da liga brasileira, tem uma idade que ainda permite clubes europeus virem buscá-lo. O que eu posso garantir é que para sair terá que ser por muito dinheiro. Não posso garantir que não sai, até porque tem uma cláusula”, afirmou.

O atacante tem vínculo de longo prazo com o time rubro-negro, protegido por uma cláusula rescisória estimada em cerca de 60 milhões de euros.

Contratado junto ao Atlético de Madrid em meados de 2025 por 25 milhões de euros, Samuel Lino consolidou-se como peça central da equipe ao longo de 2026. O atleta teve papel de destaque na campanha que culminou na conquista do Campeonato Brasileiro, tornando-se uma das principais referências ofensivas do futebol nacional.