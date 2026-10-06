O lateral-direito Wesley, da Roma, tenta convencer Endrick a se transferir para a equipe italiana na janela de transferências de janeiro. Segundo o o jornal italiano Corriere dello Sport, os dois atletas desenvolveram uma amizade nas convocações da seleção brasileira.

A Roma chegou a demonstrar interesse em contratar o jovem atacante na janela de verão europeu, por empréstimo, mas José Mourinho e o jogador decidiram pela permanência no Real Madrid. No entanto, Endrick jogou apenas quatro minutos na atual temporada, o que poderia fazê-lo buscar uma saída em janeiro.

O presidente do clube merengue, Florentino Pérez, não admite venda definitiva e aceita negociar apenas um empréstimo simples. Do outro lado, o time italiano estuda um acordo que envolva opção de compra vinculada a uma cláusula de recompra fixada pelos espanhóis.

Disputa na Serie A e próximos encontros

Além da Roma, o Milan demonstrou sondagens pelo atacante, mas o projeto romanista conta com contatos mais avançados. A equipe da capital italiana enfrenta o próprio Real Madrid, no dia 14 de outubro, em duelo válido pela Liga dos Campeões, pouco antes dos amistosos internacionais marcados para novembro.